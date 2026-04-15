La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 9,4% en el año, según el Indec

La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes finalmente se ralentizará.

El incremento interanual llegó a 32,6%, según informó el Indec. El mismo trimestre, pero de 2005, había acumulado un 8,6% frente al 9,4% de este. El dato de marzo fue mayor al esperado por el mercado (3%), pero además se aceleró una décima la inflación núcleo (3,2%), que no contempla regulados y estacionales. Los capítulos que más aumentaron fueron Educación (12,1%); Transporte (4,1%) y Vivienda, Agua, Electricidad, gas y otros combustibles (3,7%). Los alimentos subieron 3,4% (en la carne, que habría aflojado en abril, hubo alzas de hasta el 8%). Hay regiones del país (noroeste y noreste) que tuvieron una inflación del 4% en el mes.

“El dato es malo”, posteó Javier Milei. “El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, dijo el Presidente en su cuenta de X.

INFLACIÓN El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC! PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX

La suba de precios del mes de marzo fue la más alta en un año, desde marzo de 2025, cuando marcó 3,7%. Aquel mes, el propio Caputo había adelantado que el esquema cambiario se modificaría en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sin dar precisiones. Entonces, la volatilidad cambiaria impactó de lleno en los precios al consumidor.

El de este marzo no fue el caso. El peso se apreció en las últimas semanas en un contexto de orden macro, saneamiento del Banco Central (BCRA), escasez de pesos y en un proceso de compra de reservas al que le cuesta convertirse en acumulación por la falta de confianza entre inversores, lo que aún deja al riesgo país elevado y le impide al Gobierno volver al mercado.

El mes pasado sufrió el impacto de la suba de los combustibles derivada del conflicto que inició el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Medio Oriente ; el de la decisión oficial de impulsar el precio de las tarifas por arriba de la inflación; y, según el diagnóstico del propio Gobierno, el efecto inercial que el movimiento del tipo de cambio tuvo derivado de la significativa dolarización de carteras el año pasado en medio del proceso electoral de mitad de término. También se le sumó, como todos los marzos (inicio de clases), el impacto estacional de la Educación.

Tanto el mercado como el equipo económico creen que desde este mes la inflación comenzará -como sucedió el año pasado- a menguar. Las diferencias surgen entre el ritmo que prevén los analistas privados y el que anticipa Milei. Para los primeros, será un descenso lento y trabajoso, con un piso en torno a una inflación subyacente de 2% mensual. Para el Presidente, el IPC va a “colapsar” y comenzará con cero desde agosto, según dijo.

Caputo estimó en el proyecto de presupuesto 2026 que la inflación de este año sería de 10,1%. En el primer trimestre, prácticamente ya se acumuló esa variación. Los privados pronosticaron -según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA- que la inflación sería de 31,8% en el año. La proyección del Top 10 del REM no es una estimación menor. Si se cumpliera, sería tres décimas más alta que la inflación de 2025 (31,5%). Vale recordar que el último kirchnerismo, que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cerró con una inflación anual de 211,4%, la más alta en más de tres décadas en la Argentina.

“En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países. Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”, posteó Caputo luego de que se conociera el dato del Indec.

“La inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”, agregó.

✅ El IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, con una suba de 3,2%, 5,1% y 1,0% en las categorías núcleo, regulados y estacionales, respectivamente. ✅ Fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a…

“Se vienen los mejores meses”, había prometido Caputo este lunes en un encuentro en Rosario. Pese a que ya se había generado en los últimos meses cierto nerviosismo en el Indec con la filtración de los datos oficiales de inflación -algo que se veía reflejado en algunos movimientos de bonos previos a la difusión del índice-, el ministro adelantó que el IPC estaría por arriba del 3%. “Desde abril se viene dando un proceso de desinflación y de crecimiento”, afirmó el funcionario. Ratificó este martes frente a empresarios en un encuentro de AmCham que se vienen “los mejores 18 meses de las últimas décadas”.

Vale recordar que el Gobierno decidió a comienzos de año no actualizar el IPC Nacional, como estaba previsto y anunciado desde septiembre, porque -así lo afirmó Caputo- el equipo económico tenía previsto que la suba de tarifas iba a moverse por arriba de la inflación, lo que implicaría -con un nuevo IPC en el que esos servicios pesaban más- una suba general de precios décimas más altas. La decisión fue cuestionada por los expertos. De hecho, los trabajadores de ATE Indec volvieron este martes a protestas en el instituto.

Esta semana, Milei volvió a decir que la inflación va a “colapsar”, pese a que en entrevistas previas había dicho que era probable que hubiera una suba de precios transitoria estos meses. Admitió que el primer trimestre, en materia de inflación, fue “difícil”, pero señaló que los fundamentals de la economía son sólidos. “No tenemos ninguna duda. Entonces, ha sido un trimestre en materia inflacionaria complicado, por decirlo de alguna manera, dadas las preferencias que tenemos nosotros, pero no tenemos duda que de acá para adelante va a seguir [bajando]”, cerró el Presidente.

El REM estimaba una inflación de 3% para marzo (el Top 10 proyectó 3,1%). Según el mercado, la inflación caería por debajo del 2% mensual recién entre agosto y septiembre. Sin embargo, todos los analistas creen que, desde este mes, como se dijo, se desacelerará.

La inflación porteña ya había adelantado que la suba de precios de marzo volvería a acelerarse. El viernes pasado, el instituto estadístico de la Ciudad marcó un alza de precios de 3% para el tercer mes del año, cuatro décimas por encima de febrero. Los mayores impactos en terreno porteño fueron en combustibles, luz, agua y colectivos.

“Superó todo lo esperado. Hay datos muy fuertes en algunas regiones, como el noreste y noroeste”, afirmó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Economicos. En esas regiones, la inflación superó el 4%. Destacó las diferencias que se registraron en el rubro Educación entre provincias.

“En Transporte pegaron los combustibles, sin ninguna duda”, dijo Tiscornia. “Eso fue subiendo bastante a lo largo del mes, con lo cual es esperable que que aporte bastante. A eso se sumaron los servicios, que vienen pesando mucho últimamente. Alimentos y bebidas alcohólicas estuvo en torno al promedio”, destacó el director de C&T Asesores Economicos.

“Pero, más allá de este dato que se sabía que iba a ser alto, es claro que hay una tendencia fuerte a la baja en la inflación, ya desde desde desde dentro de marzo incluso, y ahora en abril se va dando se va dando también”, cerró.

“(Subieron) carne, educación, también naftas, y otros regulados, que en el primer trimestre impulsaron la inflación al alza”, enumeró Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra. El economista alertó además sobre la aceleración de la inflación núcleo. “Acá lo positivo que puede rescatar en este dato es que va quedando atrás el shock de educación y el shock de la carne”, dijo de cara al futuro IPC el experto.

“Más allá de la suba en Educación e Indumentaria, también se aceleró la inflación en la mayoría del resto de las divisiones”, estimó el economista de Analytica, Claudio Caprarulo. “El dato más saliente, por su peso e implicancias, es la leve suba en inflación de alimentos y bebidas a pesar de que haber tenido una leve desaceleración en el Gran Buenos Aires”, dijo.

“El dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses” , dijo Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso. “Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria, de carácter transitorio, del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos. Dentro del primer grupo hayamos como gran protagonista al efecto del conflicto bélico en medio oriente, que impactó de lleno en los precios de los combustibles nacionales, disparando el índice hacia el final del mes. Podemos esperar que este impacto se perpetúe en el próximo mes, en la medida que el aumento del petróleo se extienda a lo largo de la cadena productiva. En vistas al segundo grupo, por otro mes más los regulados repercutieron duramente sobre la inflación a raíz de la política de la apreciación real de las tarifas en CABA y el Gran Buenos Aires”.

“El diagnóstico sigue siendo el mismo: a pesar de que los eventos coyunturales puedan demorar el proceso de desinflación, en la medida en que el BCRA mantenga una política monetaria restrictiva deberíamos observar una mejora hacia el segundo semestre del presente año”, cerró.

Fuente: La Nación