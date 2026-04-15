Polémica por una carnicería que comenzó a vender carne de burro: “Se llevaron todo en un día”

NACIONALES





El insólito producto fue presentado en Chubut y para sorpresa del propio productor se agotó rápidamente tras su lanzamiento.





Una propuesta inesperada sacudió al mercado argentino. El productor rural Julio Cittadini decidió romper con lo tradicional y lanzó a la venta carne de burro, una alternativa que ya genera polémicaentre los consumidores.





El emprendimiento, bautizado “Burros Patagones”, nació en Chubut como una opción productiva frente a las dificultades que presentan, en algunas zonas, la cría de ganado vacuno y ovino.





En los últimos días, los particulares cortes desembarcaron en una carnicería de Trelew, donde comenzaron a venderse a$7.500 el kilo y no tardaron en llamar la atención.





Lejos de pasar desapercibida, la iniciativa tuvo una respuesta inmediata del público. Según contó el propio Cittadini en diálogo con Telenoche, la demanda superó cualquier expectativa. “Acá el tema se ha aceptado de muy buena gana. El dueño de la carnicería que puso a la venta los cortes pensó que se iba a tardar una semana en venderlos y se llevaron todo en un día”, explicó.





En esta línea aseguró que en el sur no existe ninguna resistencia de tipo cultural por su consumo. Aunque aclaró que comprende que no se trata de una comida tan habitual por lo que comprende la existencia de cierta reticencia.





“La carne es muy buena, de muy buen sabor y calidad. Es comparable a la carne de vaca. Los cortes son iguales”, detalló sobre las características de el producto. Además, detalló que presenta una coloración rojiza clara, diferente a otras carnes alternativas más oscuras, como la de guanaco o ciervo.





El precio actual, indicó, es parte de una prueba piloto. “Se fijó en $7.500, pero cuando se autorice de forma definitiva puede variar un poco. De todas maneras, nunca va a superar el 50% del valor de la carne de vaca”, sostuvo.





Por último, afirmó que tiene un gran valor nutricional y que incluso en algunos países europeos es considerado un alimento especial por sus beneficios ya que es más magra.







