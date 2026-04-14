Un crimen por venganza y una violenta entradera: 10 detenidos acusados de integrar una banda delictiva en La Matanza

Este martes, la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos en domicilios de La Matanza con el objetivo de dar con el autor de un crimen ocurrido el viernes pasado y de una violenta entradera . El resultado fue positivo, con 10 sospechosos detenidos , según informaron fuentes policiales a Infobae .

El operativo, comendado por la Subestación de Policía Departamental de Seguridad La Matanza Sur, se desplegó en los barrios El Entubado, El Porvenir, Las Flores y La Juanita, todos ubicados en la localidad de Gregorio de Laferrere.

Las investigaciones estaban dirigidas a esclarecer el crimen de Arnaldo Fabián Lovera Ferreira , un joven de 20 años que falleció tras recibir un disparo en la zona lumbar.

Junto a él resultó herido un adolescente de 15 años , quien recibió un disparo en la pierna . Ambos fueron atacados el último viernes desde un auto Volkswagen Vento en la calle San Matías al 4800, luego de una discusión previa entre las partes .

Por este hecho, fue detenido Axel Damián García , alias “Cascarita” , de 22 años, señalado como el presunto autor del homicidio en una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidio y de la que también participa la UFI N°3 Descentralizada de Laferrere.

Otras tres detenciones estuvieron vinculadas a la entradera, que tuvo como víctima a una jubilada de 72 años, quien fue asaltada en su vivienda de la calle Obligado, también en territorio laferrense.

En este caso, los sospechosos fueron identificados como Paloma Magalí Ruiz , de 25 años, y Gustavo Miguel Aimone , de 22, además de un menor de 17. Según la acusación, rompieron una ventana para ingresar a la casa, redujeron a las víctimas y sustrajeron dinero y pertenencias.

Además, durante los allanamientos fueron aprehendidos otros siete supuestos integrantes de la misma banda: Valentín Nicolás Araoz (18), Marylin Raquel Duarte (47), Jonathan Leonel Araoz (40), Néstor Gabriel Campos (32), Federico Ezequiel Villanueva (33), Horacio Sebastián Segovia (39) y Jonathan Marcelo Ferreyra Segovia (37).

A todos ellos se les imputa la portación ilegal de armas de guerra y de uso civil.

Entre los elementos secuestrados se encuentran siete pistolas de diferentes marcas y calibres, dos revólveres, una carabina, una escopeta semiautomática , municiones, cargadores, nueve teléfonos celulares, bijouterie, prendas de vestir, guantes y precintos.

Según el reporte policial, con estos procedimientos se desarticuló una banda que se dedicaba a robos bajo la modalidad entradera y se esclareció el homicidio de Lovera Ferreira.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas.

Fuente: Infobae