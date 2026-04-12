Día 44 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 12 de abril en su 44° día de guerra . Después de una maratónica jornada de negociaciones, Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo. El representante de la delegación norteamericana, el vicepresidente J.D. Vance, aseguró que el régimen no se comprometió a abandonar las armas nucleares y, por tal motivo, las negociaciones fracasaron y regresa a EE.UU.

Por otra parte, aunque el cese el fuego se mantiene, Hezbollah continúa atacando a las fuerzas israelíes con misiles y drones y Tel Aviv responde con nuevos ataques en Líbano .

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación