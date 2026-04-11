Se le enganchó la mochila al bajar del colectivo y murió atropellada: al chofer le dio negativa la alcoholemia, pero igual sigue detenido

Una joven de unos 25 años murió tras ser arrollada por un colectivo de la línea 134 , en el barrio porteño de Villa Devoto . Testigos contaron que se le enganchó la mochila cuando bajaba del colectivo y que eso provocó que cayera al asfalto y muriera atropellada.

El trágico accidente ocurrió el viernes a la tarde en el cruce de las calles Chivilcoy y Nazarre . Cuando los médicos del SAME llegaron al lugar alertados por un llamado al 911, la joven ya había fallecido.

El chofer del colectivo, de 41 años, fue retenido en una dependencia policial y ordenaron que se le realizara un test de alcoholemia . Durante la tarde del sábado, se informó que el resultado de la prueba dio negativo . No obstante, la Justicia ordenó que continúe detenido . La causa está caratulada como “averiguación de homicidio”.

Según pudo saber Clarín , testigos indicaron que la chica bajó por la puerta del medio, que se cerró repentinamente y eso provocó que se le enganchara la mochila.

De acuerdo al relato de los pasajeros y las personas que pasaban por el lugar, ese imprevisto hizo que la joven cayera al asfalto y luego fuera atropellada por el mismo colectivero . Antes de la joven, habrían descendido del colectivo una mujer con dos hijos pequeños.

Fuentes vinculadas con la línea 134 confirmaron a Clarín que el chofer de la unidad, identificado como Víctor Salerno (40), quedó detenido y fue retirado del lugar esposado tras el siniestro. Según precisaron, el conductor llevaba apenas cuatro meses trabajando en la empresa y era considerado un empleado nuevo dentro de la línea, si bien había tenido experiencia en otras empresas.

De acuerdo al relato, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 16, cuando el interno 4704 estaba finalizando su recorrido, a unas cuatro cuadras de la terminal . “El viaje ya estaba terminando y al girar para arrimarse al cordón ocurrió el accidente”, señalaron.

Según indicaron, en el colectivo viajaban muy pocos pasajeros y las únicas dos personas a bordo estaban ubicadas en la parte delantera. “Aparentemente, por lo que comentaron otros compañeros, la chica quedó enganchada con su mochila y no había nadie cerca que pudiera advertirle . Se habría enganchado la mochila al momento en que la unidad se arrimaba”, explicaron.

Desde la empresa también remarcaron que todos los años los choferes realizan capacitaciones obligatorias y que se insistirá aún más en la formación vinculada a las maniobras de aproximación al cordón. “Hacemos mucho hincapié en eso y vamos a reforzarlo todavía más”, admitieron.

Respecto de las cámaras de seguridad de la unidad , indicaron que las imágenes no pueden ser entregadas de manera directa y que quedarán a disposición de la fiscalía interviniente. “Ese material se va a remitir a la Justicia”, señalaron.

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, a cargo de la jueza Carina Nancy Rodríguez. En el lugar trabajaron la Unidad Criminalística Móvil como así también la División Ingeniería Vial Forense de la Policía de la Ciudad.

Además de las medidas sobre el chofer, también ordenaron el secuestro del colectivo para hacer las pericias correspondientes. Los investigadores intentan determinar si el conductor cerró la puerta y reinició la marcha del colectivo antes que la joven terminara de bajar. El conductor todavía no prestó declaración ante la jueza.

El sábado por la tarde, el cuerpo de la víctima continuaba en la morgue judicial de la calle Viamonte sin identificar. La chica no llevaba consigo ningún elemento o documentación que permitiera conocer su identidad.

La esquina donde ocurrió el accidente permanecía cercada con cintas de la Policía de la Ciudad y, en el asfalto, en el centro de la escena, todavía se veía un charco de sangre. La calle estuvo completamente cortada y recién cerca de las 18.30 se liberó el tránsito .

Una vecina que vive a pocos metros del lugar del hecho y que prefirió no dar su nombre reconstruyó ante Clarín lo que se vivió en la cuadra durante la tarde del accidente. Según relató, su padre fue uno de los primeros en escuchar los gritos de la víctima.

“Mi papá estaba acá y escuchó que la chica gritó durante varios minutos . Decían que se había enganchado y después quedó ahí. Vino una señora que la atendía y le decía que se quedara tranquila”, contó.

La mujer aseguró que la ambulancia tardó más de 15 minutos en llegar y que los primeros en aparecer fueron los bomberos . “Yo estaba en el gimnasio y vi pasar a los bomberos. Cuando llegué con el auto ya estaba todo cortado. La chica ya estaba tapada, pero había partes del cuerpo que no estaban cubiertas. No estaba viva cuando llegaron”, describió. De acuerdo a su relato, la víctima habría sufrido una grave lesión a la altura de la cadera: “Parece que se desangró”.

La vecina también observó de cerca al chofer tras el hecho. “Era muy joven. Estuvo mucho tiempo sentado en el colectivo, como en shock . A mí me dio mucha pena. No creo que haya sido a propósito, no la debe haber visto”, señaló.

En la cuadra, contó, el operativo se extendió durante horas . “Los forenses estuvieron hasta la noche. Grabaron todo, hicieron pruebas al colectivo y vinieron a pedir cámaras a los vecinos. No se podían llevar el cuerpo hasta terminar el trabajo”, explicó.

La mujer también aportó un dato sobre la dinámica habitual del lugar : la parada del 134 está a pocas cuadras de la terminal, por lo que a esa altura del recorrido los coches suelen circular casi vacíos. “Después de la terminal ya no queda gente. Se baja todo el mundo. Por eso dicen que no había casi pasajeros”, comentó.

Además, señaló una problemática frecuente en la esquina donde ocurrió el accidente. “Todos los días pasa algo acá. Hay muchos choques con bicicletas. No de esta gravedad, pero siempre hay accidentes. Desde que arrancó el año debe ser el cuarto”, advirtió, y pidió que el Gobierno porteño evalúe la colocación de un semáforo en el cruce .

Sobre la maniobra de los colectivos, agregó: “Ningún colectivo para pegado al cordón. Siempre te dejan en la calle. Bajás y arrancan enseguida. Por ahí cerró la puerta y la chica quedó enganchada. Nadie sabe bien cómo fue, pero parecía que el colectivo seguía y ella quedaba atrapada ”.

La vecina confirmó que no vio llegar a familiares de la víctima mientras estuvo en el lugar y que, en un primer momento, entre los vecinos se especulaba con que se trataba de una mujer mayor, hasta que más tarde trascendió que tenía unos 25 años.

Otros vecinos también aportaron su reconstrucción de lo ocurrido. Federico Lazares contó que llegó cuando el siniestro ya había sucedido, pero recogió lo que se comentaba en la cuadra. “Quedó mucho tiempo tirada en el asfalto, me decían que era porque nadie la reconocía”, relató.

Julián, que vive justo enfrente del lugar donde ocurrió el hecho, presenció parte de la escena desde su casa. “Estaba arriba en la terraza. Escuché el grito desesperado de la chica y salí afuera. Según me dijeron, se enganchó con la mochila y el colectivo la atropelló”, explicó.

El vecino también describió la demora en la asistencia . “Quedó mucho tiempo tirada porque no sabían quién era. Cuando pasó, escuché que una señora pedía a los gritos una ambulancia”, recordó. Y también advirtió sobre la peligrosidad habitual de la esquina. “Acá siempre hay accidentes porque no hay semáforos”, señaló.

En las redes sociales, hubo quejas de vecinos respecto de esa línea y de otras que circulan por las calles de Devoto. "Bajo todos los días en esa esquina y más allá de los colectiveros siempre apurados, los bondis son altos y además hay autos estacionados. Te abren la puerta y quedás hecho sanguche entre el bondi y el auto", escribió un usuario en la cuenta Devoto Magazine, que reportó el siniestro.

"Los colectiveros cierran las puertas y arrancan en automático, sin mirar y así hay pasajeros que quedan atrapados y enganchados por las puertas. Lo viví en Av. San Martín en el Metrobus, arrancó el colectivo y enganchó a un señor que descendía del pie y lo arrastró 20 metros", compartió otra usuaria.

El Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires fija como una obligación de los conductores de transporte público de pasajeros el "velar permanentemente por la seguridad de los pasajeros y en especial en ocasión de su ascenso o descenso del vehículo , lo que sólo pueden realizar acercándose el máximo posible a la acera en los lugares establecidos a tal fin".

Fuentes del área de Transporte de Nación remarcaron que en este caso "actúa la Justicia" y explicaron que en general, ante la denuncia de pasajeros a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por irregularidades en su desempeño, "si amerita se los cita, se hacen capacitaciones y en todo caso se avanza con la jurisdicción para sacarles la licencia ".

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín