El video en el que la mamá y el padrastro de Angel se defienden: “Nadie salió a ayudarnos”

“¿Quién va a pensar que va a estar durmiendo el nene y le va a agarrar eso?”, se pregunta Maicol González en un video grabado el martes. Mariela Altamirano y González, su pareja, salieron de su casa y algunos vecinos se acercaron a hablar con ellos. Querían saber qué había pasado con Ángel Nicolás López .

Así surgió una conversación que terminó siendo grabada por quienes estaban allí. Cara a cara, la mamá biológica y el padrastro del nene de cuatro años dieron su versión de los hechos. Se defienden, con sus palabras, de las críticas y acusaciones que circulan en el barrio y en las redes sociales.

Además, apuntan contra los vecinos que no los quisieron ayudar , la ambulancia que fue al domicilio y contra el papá biológico, Luis López y su mujer, Lorena Andrade.

“El papá dijo a la médica que le diga que el nene fue golpeado. Y la médica le dijo que Ángel no tenía nada. No tenía golpes, no tenía signos de violencia”, explican.

En ese cruce directo con los vecinos, incluso es el propio González quien habilita la grabación: “A nosotros no nos molesta que nos filmen, porque eso no nos va a devolver el nene. ¿Querés filmar y subirlo ya? Subilo . No tengo ningún problema”.

Sin embargo, como las declaraciones se dieron durante una grabación a la que ellos no dieron su consentimiento explícito y no en el marco formal de una entrevista, Clarín prefirió resguardar las imágenes de los involucrados.

Desde el inicio del video, a Mariela Altamirano y Maicol González se los nota enojados. Primero, acusan a sus vecinos de no ayudarlos cuando más lo necesitaban.

“Nos están escrachando en todos lados. Ahora miran los vecinos, salen y se llena. Todos miran y salen a chusmear. El otro día salimos a la madrugada pidiendo ayuda porque el bebe se nos moría en los brazos y nadie salió. Son terribles hijos de puta, golpeamos puerta por puerta a la gente que tiene auto. Nadie salió, el nene se nos desmayó durmiendo ”, reclama. Y agrega: “Para escrachar en Facebook y mirar con el celular son buenos”.

A su lado, Altamirano explica que a Ángel “le agarró un paro cardíaco” . Ambos reconstruyen la escena de lo que pasó la madrugada del domingo de Pascuas. Según cuentan, el nene estaba durmiendo. Todo transcurría de forma normal.

“Yo le sentí el pecho y dije que estaba bien, estaba roncando porque suele roncar. Me dice él después que no lo escucho más, lo revisó y no reaccionaba. Llamé a la ambulancia dos veces y le hice RCP. Lo agarramos a mi hijo en los brazos y salimos corriendo, grité toda esa cuadra pidiendo auxilio . Es más, el vecino de allá miraba por las cámaras”, relata la madre en el video.

Ambos insistieron en que no recibieron ayuda de sus vecinos. “No nos ayudó nadie. Ahora ya es tarde, no los necesitamos” , dice González.

“Nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a quemar la casa ”, confiesa Mariela. Y González insiste en que ahora lo único que quieren es proteger a su pequeña hija, a quien la mujer sostiene en brazos durante toda la conversación.

El enojo de la pareja también es hacia el sistema de emergencias. Según su versión, las ambulancias tardaron y, cuando llegaron, el personal no sabía cómo actuar. “Encima vino dos ambulancias, le dimos el bebé y ninguno de los que estaban sabían hacer RCP ”, sostiene Maicol.

Y agrega: “ ¿Sabes quién hizo RCP? La policía. Una vergüenza, cómo puede ser que alguien que esté manejando una ambulancia no sepa hacer un RCP. Ellos no saben, estaban esperando que venga un policía para hacerle RCP”.

Los vecinos escuchan atentos. Una mujer quiere confirmar la identidad de Mariela: “¿Vos sos la mamá de Ángel?”. “Sí”, responde Altamirano , en voz baja.

Mariela y Maicol sostienen en el video que el padre biológico del nene, Luis López, y su mujer, Lorena Andrade, pusieron a todos en su contra. González cuenta lo que pasó en el hospital cuando Ángel cayó internado.

“Apenas subimos el nene a la ambulancia, lo llamamos al papá: ‘Mirá, se desmayó’. Llega al hospital y le dice a la médica que le diga que el nene fue golpeado ”, explica.

“Hematomas, que tiene golpes, que tiene todo. Y no, la médica le dijo que no tiene nada. No tiene golpes, no tiene signos de violencia”, agrega Altamirano.

González insiste en que los estudios médicos no habrían detectado nada : “Habló el médico pediatra. El director diciendo que el chico no sufrió violencia y la gente sigue metiendo cizaña”.

La madre asegura en el video que nadie sabía la causa que desencadenó el cuadro: “No se le encuentra el motivo de lo que lo llevó a entrar en paro cardíaco” .

Y agrega: “Al tener el desmayo entró en paro cardio respiratorio y no le llegaba oxigeno al cerebro. Entonces, se le hizo una inflamación en la cabeza ”.

Según González, hablaron con los médicos del hospital donde falleció Ángel: “Nosotros estuvimos hablando con los médicos y nos dijeron que podía haber sido muerte súbita o algo así ”.

“¿Quién va a pensar que va a estar durmiendo el nene y le va a agarrar eso? Un nene sano que hace gimnasia y anda en la pileta, nada. Están diciendo mucha mierda que no tiene sentido. Si ya habló el médico y siguen metiendo cizaña”, enfatiza.

“Esa es la mujer del papá” , apunta Mariela Altamirano. Maicol asegura que el conflicto se intensificó por los dichos del padre biológico y su mujer.

“Encima para completarla a él se lo conoce en todo Comodoro por jugar al fútbol y ella es como referente o algo así de un equipo. Así empiezan a hacer, uno le manda a uno y a otro e hicieron una cadena terrible de quilombo siendo lo que la doctora le dijo”, explica.

“Le hicieron placa, estudios, tomografía y no sale nada. Le exigen a la médica que diga que tiene golpes. Estábamos ahí y le exigían a la médica”, aclara sobre el papá biológico y su pareja.

En ese contexto, Maicol confirma que hicieron una denuncia y responsabiliza a Luis López y Lorena Andrade por cualquier cosa que pudiera pasarles. Consideran que ambos “fomentaron” las acusaciones en redes sociales.

Ante la consulta de los vecinos sobre posibles enfermedades previas del nene, la respuesta es contundente. “No”.

Y el padrastro agrega: “No se sabe, nunca le hicimos… le hicieron un chequeo. Nunca le hicieron un chequeo a fondo . Todo era el pediatra, cuatro vacunas y chau. Lo ponen desnudo y le revisan las piernas, la boca, las caries. Pero un chequeo a fondo del corazón, un electro, esas cosas que le ponen en la cabeza nunca tuvo”.

También, ambos niegan haberse ido del hospital. “Estás loco. Tuvimos toda la mañana, al día de hoy seguimos sin comer ni dormir porque andamos mal. No andamos comiendo bien, es una pérdida esto, de una criatura”, explica Maicol.

Según su versión, debieron retirarse por la tensión con el entorno del padre del nene y de su mujer. “Le decía a ella 'Te voy a matar a piñas'” , cuenta él.

“¿Quién va a pensar que va a estar durmiendo el nene y le va a agarrar eso?”, plantea González en una parte del video. Por ahora, las respuestas definitivas siguen sin aparecer. Y en ese vacío, hay acusaciones cruzadas de ambos lados, mucho dolor y pocas certezas sobre la muerte de Ángel.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín