Mirtha Legrand habló del caso Adorni y despertó el debate en su mesa

Mirtha Legrand siempre habla con sus invitados de la actualidad del país y los temas que marcan la agenda y la noche del sábado no fue la excepción: la gran diva de la televisión argentina le preguntó a sus invitados por la actual situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “ Qué raro todo ”, exclamó al presentar el tema.

En la última emisión de La noche de Mirtha, la conductora compartió mesa con los periodistas Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey y la actriz Belén Francese. A poco de comenzar la cena, decidió hablar del escándalo que protagoniza uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

“ ¿Y el caso Adorni? ” disparó. “ Qué increíble. Esta señora, ¿le había prestado la plata de verdad? ”, se preguntó sobre las mujeres que aparecen en la causa como prestamistas o acreedoras para la compra de por lo menos una de las propiedades que adquirió durante el último año. “ Es raro todo, es extraño ”, sumó.

“El gobierno está cargando con algo que yo llamo el delantal blanco”, explicó Sietecase. “¿A qué me refiero? Cuando asumió dijo ‘venimos contra la casta, contra los privilegios’, entonces en el delantal blanco que se puso las manchas se notan más”, graficó. En ese momento, Etchecopar recordó que trabajó dos años con él -en su programa de A24 y en Radio Rivadavia) y que en ese momento “estaba pagando la cuota del departamento en Flores”. También señaló que “cada tanto lo echaban” y él pedía que lo dejaran ir.

“Tenés razón”, coincidió Etchecopar con el periodista y escritor, y agregó de inmediato: “Lo que pasa es que después de 20 años de tantísima corrupción, cómo se ha vivido que es bochornoso y ya nos olvidamos, Adorni con cinco millones de dólares tapó un PBI. Pero creo que los argentinos no admitimos que un funcionario se compre un chocolatín. Estamos hartos de que nos roben”.

“Eso está muy bien”, intervino a su turno Mariana Brey. “Lo que dice Baby es lo interesante que planteó este gobierno al inicio y sobre todo en campaña. Y por supuesto que viene por la casta pero que venga a querer terminar con la corrupción no significa que lo pueda hacer ni de manera inmediata. Sería un poco infantil creer que eso se puede hacer en forma mágica, que va a suceder de un día para el otro o que no va a tener enquistados dentro incluso de su propio gobierno”.

Además, ante la consulta de la Chiqu,i Brey explicó que la casta son “o ladrones o gente que utiliza sus contactos para conseguir cosas” y que del caso de Adorni “lo único que hay hasta ahora son trascendidos periodísticos que fueron cambiando con el correr de los días”. “La realidad es que la Justicia está investigando y a diferencia de otras oportunidades no está Oyarbide, que te absuelve de la noche a la mañana”, sumó.

“Pero ¿qué hubieses dicho si este funcionario fuese de un gobierno peronista?”, intervino Sietecase. “Lo mismo”, respondió rápido Brey. “¿Exactamente lo mismo o estaríamos pidiéndole la renuncia parados arriba del Obelisco? Hay una doble vara. Si fuimos exigentes con la corrupción durante el Kirchnerismo me parece que hay que tener la misma vara”.

Por último, luego de contar que fue escrachado durante el Kirchnerismo, Baby Etchecopar cerró el tema con una confesión. “Te voy a ser honesto: este gobierno tiene muchos defectos. Yo a Adorni lo quise mucho. Es mi compañero y lo quiero. Lástima que la soberbia los mata. Lo voy a defender a este gobierno, pero me han hecho tanto daño los kirchneristas, tanto daño que la gente que no lo vivió no lo sabe”.

Belen Francese mostró toda su indignación al hablar de la muerte de Ángel López , el niño de 4 años que vivía en Comodoro Rivadavia. “Algo que me preocupa mucho… es que no hay protección en las infancias, en los menores. Esta semana murió un niño de 4 años y no puedo terminar de leer las noticias”, explicó al borde del llanto.

Luego de cuestionar el accionar del Estado y de la Justicia, la exvedette hizo un pedido a las autoridades. “ Yo pido por favor que evalúen cómo llega a vivir un niño una situación tan atroz . Es una barbaridad. No puede pasar, es el límite de todo. Los niños son el tesoro más preciado que tenemos y me angustia mucho ver esto, es abominable”. “Hay un sistema totalmente roto y que hace las cosas mal, porque esto podría haber sido evitado si fueran escuchados”, completó.

Fuente: La Nación