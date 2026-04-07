Detuvieron a un joven por disparar dentro de un club de Rosario

La madrugada de ayer lunes en la ciudad santafesina de Rosario estuvo marcada por un operativo policial que terminó con la aprehensión de un joven de 26 años, señalado por haber realizado disparos dentro del club Recuerdos de Evita , en la zona oeste de la ciudad.

El incidente, que generó alarma en el barrio Villa Urquiza , puso en foco la circulación de armas de alto poder en ámbitos sociales y deportivos, y motivó un despliegue preventivo por parte del Comando Radioeléctrico .

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3 , la intervención policial se activó tras una llamada de un vecino al 911 , quien reportó detonaciones y gritos provenientes del interior del club.

Cuando los efectivos ingresaron a la institución, ubicada en la intersección de Pedro Lino Funes y La Paz , se encontraron con indicios claros de que dentro del establecimiento se habían efectuado disparos. Este hecho, ocurrido cerca de las 5 de la mañana, destacó por la gravedad de la situación y la peligrosidad del arma involucrada.

Durante la inspección en el primer piso del club, los agentes localizaron una vaina servida dentro de un baño , lo que confirmó la utilización reciente de un arma de fuego. Posteriormente, en un entrepiso de madera, hallaron una pistola austriaca marca Glock , con numeración visible y equipada con un cargador circular con capacidad para 50 municiones . El hallazgo fue incautado de manera preventiva y significó el inicio de una investigación sobre la procedencia y legalidad del armamento.

En el marco del operativo, Ramiro Agustín M. , quien se encontraba dentro del club, fue identificado y demorado por la posesión del arma . La Policía informó que la procedencia del arma y su cargador especial está actualmente bajo investigación.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico y, tras la intervención inicial, el joven quedó alojado en la Comisaría 32ª a la espera de nuevas medidas judiciales.

Las fuentes policiales no precisaron si el joven tenía antecedentes ni las circunstancias exactas que derivaron en la detonación dentro del club, aspectos que forman parte de la pesquisa en curso.

El operativo se mantuvo en reserva mientras se analizaban las pruebas recolectadas en el lugar y se avanzaba en la identificación de posibles testigos entre las personas presentes en el establecimiento durante los hechos.

La violencia armada en la ciudad no se limitó al episodio del club. Apenas horas antes, en la noche del domingo , una despensa familiar ubicada en Camino Viejo a Soldini al 3400 , en el barrio Puente Gallego , fue blanco de un ataque a balazos. Según reportaron fuentes policiales, el comercio recibió cuatro impactos de bala , dos de los cuales perforaron la exhibidora del local.

El ataque fue atendido por personal del Comando Radioeléctrico y efectivos de la Comisaría 21ª , quienes recabaron pruebas en la escena y tomaron declaración a los dueños del comercio. Hasta el momento, no se informó si hubo heridos ni si los autores del ataque fueron identificados. El hecho se inscribe en una serie de episodios violentos que afectan a pequeños comercios en distintos barrios de Rosario.

Fuente: Infobae