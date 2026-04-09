Detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a sus primos por envenenamiento

La DDI de Moreno – General Rodríguez llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por homicidio agravado en grado de tentativa que involucra a la firma familiar GABOR SAIC, una empresa textil de Paso del Rey, por una causa particular: intento de homicidio por envenenamiento.

Según informaron fuentes policiales y judiciales a Infobae , el procedimiento se realizó el 8 de abril de 2026 tras una denuncia presentada en febrero por Augusto Chaud , quien reportó una intoxicación por plomo y cromo junto a su hermana Delfina Chaud , luego de consumir alimentos en el comedor de la compañía cuya titularidad comparten con su primo Pedro Fiore, de 42 años.

Las víctimas habían informado a las autoridades que desde hace meses venían reportando serios problemas de salud , tras lo que se les detectaron elevados niveles de plomo y cromo en su sangre.

A raíz de ello, mediante estudios de laboratorio se constató la presencia de nitrito y nitrato en los alimentos que venían consumiendo en el comedor de su lugar de trabajo.

Durante el operativo de la DDI, que contó con la colaboración de personal de la Policía Ecológica y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad , se secuestró una amplia variedad de elementos considerados de interés para la investigación: cuatro notebooks, una memoria interna de DVR, un DVR marca Dahua, cuatro teléfonos celulares, un dispositivo reproductor MP3, un reloj inteligente, un disco rígido HDD, una cámara fotográfica, una caja con resina aniónica, un microscopio y trece frascos de vidrio con diferentes sustancias químicas y tóxicas .

Fuentes de la investigación, a cargo de la fiscal Verónica Pitella , de la UFI N° 8, indicaron que todos estos elementos serán peritados. Aún se investiga el móvil del crimen.

Al intentar revisar las cámaras de seguridad, los investigadores constataron que las grabaciones habían sido borradas, una acción que el técnico a cargo del sistema atribuyó a cuatro pedidos distintos de reseteo.

Tras los indicios en contra de Fiore, la fiscal solicitó el allanamiento en su domicilio, ubicado en la calle Bahía Blanca y Pedro Morán, en el barrio porteño de Devoto.

En el lugar se hallaron microscopios, ampollas, frascos, goteros y bidones con sustancias , cuadernos con anotaciones sugerentes , así como también se secuestraron teléfonos celulares y computadoras, todo lo que será objeto de pericias.

Por otro lado, se realizó una presentación de documentación en la fábrica textil de la calle Morón, en el partido de Moreno.

En ese lugar, se secuestraron sustancias, alimentos, computadoras y DVRs de cámaras de seguridad.

Fuente: Infobae