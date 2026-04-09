Detuvieron a un policía porteño y a su pareja acusados de vender droga

Un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y su joven pareja fueron detenidos en la localidad bonaerense de Munro, partido de Vicente López , tras una investigación en la que se estableció que se dedicaban a la comercialización de droga. En su poder, durante el arresto, los agentes descubrieron una gran variedad de estupefacientes, listos para vender.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , el operativo fue realizado por personal del Comando Patrulla Vicente López y un grupo de agentes de la Comisaría Tercera de la localidad de Munro, Departamento Judicial del distrito.

Los interceptaron en la intersección de las calles Debenedetti y Basavilbaso, mientras los sospechosos circulaban en una camioneta Nissan Frontier que había sido previamente investigada.

Los acusados fueron identificados con las iniciales de N.G.P. , de 32 años, quien se desempeñaba como Oficial Primero de la Policía de la Ciudad , y su pareja, M. C.S. , de 25 años.

Entre los secuestros, se hallaron diversas sustancias ilegales y una importante suma de dinero, según se informó oficialmente.

Durante la inspección vehicular, se incautaron 400.000 pesos en efectivo , varios teléfonos celulares, 67 dosis de pastillas de éxtasis , cinco envoltorios de nylon con cocaína rosa, una sustancia conocida como tussi, un envoltorio con cristal, dos bolsas con clorhidrato de cocaína en trozos, ocho envoltorios con cocaína en polvo, ocho frascos de ketamina líquida, balanzas de precisión y materiales para estiramiento.

La Fiscalía, luego del arresto, dispuso un allanamiento inmediato en una vivienda vinculada a los imputados, en el partido bonaerense Almirante Brown.

Allí, los investigadores incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes: un molinillo, once tapones de goma, tapas de chapas para el sellado de frascos, varias balanzas de precisión y jeringas.

La investigación, que incluyó tareas encubiertas, análisis de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios, continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Drogas Ilícitas de Vicente López, a cargo de la fiscal Marcela Semeria , quien avaló el procedimiento policial y ordenó la continuidad de las pesquisas.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa en la que se ordenó la detención por infracción a la Ley 23.737. De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el policía de la Ciudad de Buenos Aires y su novia de 25 años quedaron imputados por comercialización de estupefacientes.

Fuente: Infobae