Detuvieron al hombre que fue denunciado por haber atacado a golpes a su expareja en Pilar

Federico Nicolás Balbuena, quien fue denunciado por su expareja tras un hecho de violencia de género , fue detenido este martes en el barrio Everlinks Golf Country Club, ubicado en la avenida Fernández Beschtedt del partido de Luján.

Según pudo conocer TN, el acusado será indagado mañana por los delitos de lesiones agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de genero y abuso sexual con acceso carnal.

Camila Romero , la víctima, acudió a la Justicia y aseguró haber sido atacada por su expareja en Pilar. De acuerdo con su testimonio, el hombre la amenazó y la golpeó brutalmente en su casa. “Me dijo: ‘voy a ir a tu casa y te voy a romper todo’”, recordó este lunes en una entrevista con Telenoche .

Los dos estaban separados y vivían en casas distintas. “Ese día llovía en Pilar. Él vivía en Luján. A la mañana no quise atenderle el teléfono porque ya sabía que era para pelear y torturarme psicológicamente ”, contó sobre el ataque.

“Me pidió que le devolviera una computadora de la empresa y me dijo: ‘si no me la devolvés, voy a ir a tu casa y te voy a romper todo’. Yo le respondí que fuera a buscarla a la comisaría, que no quería verlo. Pero insistió: ‘voy a ir, te voy a romper todo, te rompo la ventana’ . Le avisé que estaba llamando al 911 y me contestó: ‘no me importa, llamá a la policía, yo la voy a repudrir’”, relató.

Finalmente, Balbuena fue hasta la casa y, según el testimonio de Camila, cada vez que ella intentaba salir a pedir ayuda, él la metía a los golpes. “Tuve muchos intentos para que se fuera, pero cada vez que salía a gritar afuera, él me volvía a meter a la fuerza” , describió.

La mujer hizo la denuncia el 20 de noviembre en la Comisaría de la Mujer de Pilar y entregó todos los videos que documentan los episodios de violencia.

Sin embargo, la Justicia no procedió hasta ahora. “Fui muchas veces a la fiscalía, que me queda a casi 40 minutos, pero la causa no avanzaba. Me decían que estaban investigando. Hoy (lunes), después de reiterados pedidos, recién la fiscal me llamó para que le relatara lo que pasó”, explicó.

A pesar de que la Justicia allanó la casa de Balbuena y le secuestró dos armas -según contó la denunciante-, Balbuena permaneció el libertad hasta este martes, cuando fue detenido por agentes de la Comisaría Primera de Pilar, con intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género N° 14 de Pilar, a cargo de Marcela Semería, quien investiga la causa.

Fuente: TN