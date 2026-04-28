Morla irá a juicio en la causa por presunta defraudación en la administración de las marcas de Diego Maradona

La Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa en la que está imputado el abogado Matías Morla por presunta defraudación vinculada a la administración de las marcas de Diego Armando Maradona .

Según pudo saber TN , la decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional N°43, luego de que fueran rechazados los recursos presentados por las defensas, lo que dejó firme el avance del expediente hacia la próxima instancia.

El caso también incluye como imputados a Christian Maximiliano Pomargo , Sergio Garmendia , la escribana Sandra Iampolsky y las hermanas de Maradona, Rita y Claudia . Según la acusación, todos habrían participado en una maniobra para apropiarse y administrar de manera irregular los derechos comerciales asociados al nombre del exfutbolista, en perjuicio de sus herederos legítimos.

De acuerdo a la investigación, el eje del caso gira en torno a la sociedad Sattvica S.A. , a la que se le habrían transferido marcas registradas de Maradona, tanto en la Argentina como en el exterior. La Justicia sostiene que, tras la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020, los acusados no restituyeron esos activos a la sucesión, pese a haber sido intimidados a hacerlo.

En ese sentido, se los acusa de haber continuado explotando esos derechos y de haber realizado movimientos societarios , que habrían reducido el patrimonio hereditario. Para los investigdores, estas maniobras generaron un perjuicio económico concreto al impedir que los herederos pudieran disponer de las marcas y beneficiarse de su uso.

El proceso tuvo varios giros: en 2025, los imputados habían sido sobreseídos, pero esa decisión fue revocada por la Cámara , que dictó sus procesamientos sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta.

Si bien la fiscalía no acompañó la acusación en esta etapa, la causa avanzó por impulso de las querellas, que representan a los herederos de Maradona. La jueza consideró que ese mecanismo es válido y que no hay impedimentos legales para que el caso llegue a juicio oral en esas condiciones.

Con esta resolución, el expediente entra en su tramo final de instrucción y se encamina al debate oral, donde se determinarán las responsabilidades de los acusados.

Fuente: TN