Denuncian que a la madre del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia le habían sacado la tenencia de otro hijo

El caso de Ángel , el nene de 4 años que murió el domingo en el hospital regional de Comodoro Rivadavia tras descompensarse en la casa de su madre, sigue sumando denuncias y acusaciones.

Apenas unas horas después de despedir los restos del pequeño, Lorena Andrade , pareja del papá de Ángel y su mamá de crianza, volvió a responsabilizar a la madre biológica y al novio de la mujer, Maicon González , por su muerte. Pero fue más allá.

En diálogo con ADN Sur, acusó a la Defensoría, a profesionales de Protección, al ámbito judicial y a instituciones escolares de haber ignorado señales de maltrato, denuncias previas y advertencias sobre el estado en el que se encontraba el nene.

“Al nene se lo dieron por ser mujer. Porque la justicia, hoy en día, a la mujer le da toda la razón; al hombre, no. Porque si hubiese sido el papá, al revés, el papá ya estaría detenido”, lanzó Andrade.

La mujer también reveló que a la madre biológica de Ángel “ ya le habían sacado un hijo ”, y cuestionó duramente la falta de respuestas de los organismos estatales ante las denuncias previas. “ Nadie hizo nada. Todos miraron para otro lado ”, sostuvo, visiblemente afectada.

La imagen es difícil de olvidar. Un nene de apenas 4 años, llorando, aferrado a su papá, suplicando que no lo obliguen a irse. “ No me quiero ir, me quiero quedar acá”, repetía entre lágrimas.

Ese video, grabado semanas antes de su muerte , hoy se convirtió en una prueba tan relevante como dolorosa en la causa que investiga el trágico desenlace de la historia.

Ángel había sido criado por su papá, Luis López , desde que tenía un año. Según su entorno, su madre biológica, Mariela Altamirano , lo había abandonado.

Pero en noviembre del año pasado, el juez de familia Juan Pablo Pérez ordenó iniciar un proceso de revinculación que terminó con la restitución del nene a su madre.

Esa decisión, hoy bajo la lupa, se tomó a pesar de que la mujer tenía antecedentes por maltrato infantil y denuncias por violencia en Misiones y Corrientes , donde había vivido antes de regresar a Chubut en 2025.

“ A mi hijo lo mataron ”, afirmó el padre, en distintas entrevistas con los medios. Y agregó: “Yo les dije que le iba a pasar algo con esa mujer. Se lo dieron tres meses y me lo mató”.

La familia paterna de la víctima apunta directamente contra el juez Juan Pablo Pérez y los servicios de Protección de Derechos.

“El juez firmó un papel para que la madre no sea detenida hasta que muestren evidencias ”, denunció el papá de Ángel.

Andrade, por su parte, relató que Altamirano llevó al nene al hospital en estado crítico y se fue a dormir a su casa.

Incluso el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó el caso como “tremendo” y advirtió que si hubo fallas de la Justicia o desatención a denuncias previas, “eso va a salir a la luz”.

El mandatario aseguró que se investigará el accionar de todos los organismos involucrados.

Aunque al principio se habló de un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, el informe preliminar de la autopsia reveló que Ángel tenía lesiones internas en la cabeza.

Los investigadores esperan los informes finales para determinar si el origen fue traumático.

Tanto Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel, como su pareja actual, Maicol González, están imputados en la causa y permanecen bajo vigilancia estatal en Comodoro Rivadavia para evitar una posible fuga, pero no fueron detenidos.

Fuente: TN