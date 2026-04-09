Delincuentes armados asaltaron a tres mujeres que estaban con sus hijos en la puerta de un club en La Matanza

Tres mujeres fueron asaltadas en la puerta de un club cuando salían de entrenar junto a sus hijos . Estaban subiendo al auto de una de ellas cuando fueron sorprendidas por delincuentes armados que no dudaron en apuntarles a los menores.

Todo pasó cerca de las 22 en un establecimiento deportivo ubicado en la calle Pilcomayo, en Aldo Bonzi, partido bonaerense de La Matanza. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Angie, la dueña del coche robado, contó a TN cómo vivieron ese momento de máxima tensión: “Reaccioné cuando (uno de los ladrones) me estaba apuntando a la cara” , dijo y aclaró que en un principio no entendía lo que estaba pasando.

Su principal preocupación eran los menores que estaba arriba del auto. “ Los gritos de los chicos fue impresionante, como se asustaron . Eso fue lo que más nos alarmó a todas. En el video se ve cómo salieron corriendo, cuando pudieron bajar porque al principio como les apuntaban no podían bajar", relató.

“En un momento le agarré la mano al delincuente que me estaba apuntando como para hacer tiempo para que ellos salgan “, agregó, dando cuenta del terror que le generaba la idea de que puedan llevarse a alguno de los nenes en el auto.

En las imágenes se observa que mientras los delincuentes estaban en la escena, Angie abrió el baúl y empezó a sacar algunas cosas, entre ellas una pelota y dos reposeras. “En realidad lo hice como para hacer tiempo y asegurarme que los chicos puedan bajar , porque yo ya no podían ni mirar si estaban o no estaban", explicó.

“Yo le agarraba la mano al delincuente que tenía el arma y le pedía que deje bajar a los chicos” , recordó. El robó duró sólo unos segundos, pero el miedo y el enojo todavía se mantienen.

Angie contó que su hijo estuvo muy angustiado por la situación : “No paraba de llorar él, sus amiguitos tampoco. A la noche no durmió bien, obviamente. Ahora está un poco más tranquilo”.

El nene también relató lo que sufrió: “Ahora ya pasó, pero fue aterrorizante en un momento” , contó y agregó: “Yo no los vi cuando bajaron del auto, yo los vi cuando uno abrió la puerta y me apuntó“.

Madre e hijo juegan al fútbol y se reúnen en el club con otras dos mamás con sus hijos. “Ellos hacen fútbol y después seguimos nosotras entrenando. Era nuestro momento con nuestros hijos, pero lamentablemente ocurrió esto ”, lamentó.

Los delincuentes se dieron a la fuga y hasta el momento permanecen prófugos de la justicia. El auto todavía no apareció. “Esperemos que haya más seguridad, más patrulleros recorriendo la zona”, concluyó Angie.

Fuente: TN