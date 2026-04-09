Así se iba la mamá del nene que murió en Comodoro Rivadavia en medio del velorio

En medio del velorio de Ángel , el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que la Justicia está investigando, su madre fue vista subiéndose a un taxi este jueves al mediodía, alrededor de las 13:10.

En las imágenes que fueron registradas por un vecino, se puede ver a la mujer junto a su pareja y la beba que tienen ambos, con mochilas y un bolso. La familia partió desde la casa en la que vivían y se desconoce hacia dónde fueron .

Según informó ADN Sur , la mamá del nene y su pareja habrían abandonado su hogar por miedo a sufrir represalias . Asimismo, voceros de la investigación indicaron que ambos están siendo vigilados y que figuran como sospechosos en el expediente.

Esta tarde, familiares, vecinos y la comunidad educativa salieron de la sala velatoria tras una desgarradora despedida a Ángel. Su cuerpo ya descansa en el Cementerio Oeste, en Comodoro Rivadavia.

El velorio había comenzado ayer por la noche y se extendió hasta este mediodía, donde decenas de personas se acercaron a dar el último adiós. Según pudo saber TN , la madre del nene no estuvo presente en la despedida .

Las primeras pericias forenses realizadas al cuerpo de Ángel indicaron la presencia de lesiones internas en la cabeza .

Si bien aún se espera el resultado de la autopsia, esta observación resulta clave para profundizar en las circunstancias en las que se produjo la muerte del nene.

Durante el examen forense se tomaron múltiples muestras al cuerpo del menor que serán sometidas a análisis exhaustivos . Según indicaron fuentes de la investigación al citado medio, los resultados de las pericias podrían demorar al menos una semana, por la complejidad que representan.

Este miércoles, se llevó a cabo un allanamiento en la casa de la mamá de la víctima para realizar una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos . Durante el operativo se secuestraron celulares y otros elementos de interés para la causa.

Hasta el momento no hay personas detenidas .

El padre de Ángel habló por primera vez durante el entierro y acusó directamente a la madre del chico . La Justicia investiga si murió luego de un paro cardiorrespiratorio.

“Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo ya había dicho que a mi hijo le iba a pasar algo con esta mujer (la madre)”, denunció.

En medio del dolor, insistió en que había alertado reiteradas veces sobre la situación: “Yo les dije: ‘A mi hijo le va a pasar algo con esa mujer, le va a pasar algo’. Y dicho y hecho”, aseguró.

En ese sentido, apuntó contra el entorno y quienes, según él, sabían lo que ocurría: “ La gente tiene que hablar antes de que sucedan las cosas. Dicen que veían maltrato, pero por qué esperaron tanto. Si a mí no me hacían caso, a ellos les iban a hacer caso. Siempre hablan después de que la cosa ya sucedió”.

Además, denunció que la madre del nene lo habría dejado solo en el hospital: “ Lo dejó ahí y se fue. Ni siquiera se quedó para el primer parte médico. Le tuvieron que avisar por teléfono”. Según relató, la familia fue la que permaneció junto al chico durante la internación.

Al mismo tiempo, Luis denunció irregularidades en la investigación y falta de controles: “ Ni siquiera tienen custodia, se pueden escapar. Mientras nosotros estábamos en el hospital, ellos estaban quemando cosas. Les dieron tiempo para que hagan desaparecer todo ”.

Fuente: TN