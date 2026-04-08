Declaró la escribana del jefe de Gabinete: dijo que Adorni iba a pagar en un año y que no sabe de dónde sacó el dinero

En el marco de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó este miércoles declaración a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración del departamento del barrio de Caballito adquirido a 230 mil dólares con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas. Figura además en la escrituración de la casa en el country Indio Cuá Golf Club y del inmueble de Parque Chacabuco.

La escribana ingresó temprano por la mañana en los tribunales federales y se retiró poco después de las 13.

"No hubo un préstamo, nadie prestó dinero en efectivo", dijo Nechevenko al salir de la declaración testimonial. Entonces se le consultó si ella había certificado el origen del dinero utilizado por el Jefe de Gabinete para las operaciones inmobiliarias, y ella señaló que no "hubo dinero en efectivo" y que en tal caso "hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero".

Visiblemente incómoda por las preguntas sobre las hipotecas privadas adquiridas en dos ocasiones por el Jefe de Gabinete, la escribana dijo que es un método "habitual" y que "no reviste ninguna irregularidad".

Cuando se le consultó puntualmente sobre la operatoria del departamento de Miró al 500, barrio de Caballito, para cuya adquisición el jefe de Gabinete recurrió a una hipoteca privada de U$S 200.000, Nechevenko precisó que se trató de una "compra venta con hipoteca por saldo de precio".

La escribana añadió que la hipoteca quedó a favor de los vendedores. Cabe recordar que el ex futbolista Hugo Morales es el anterior propietario del inmueble de 135 metros cuadrados, y que en su declaración testimonial ante la fiscalía explicó que quería venderlo a 250.000 dólares pero que era una propiedad "muy deteriorada".

Sin mayores oferentes interesados en el departamento, contó en sede judicial, que "dos chicos vinieron con una oferta de 200.000 dólares y acepté, no sé quiénes eran. El día de la escrituración los vi con las dos señoras", en referencia a Claudia Sbabo y a Beatriz Alicia Veigas, las dos jubiladas que otorgaron a Adorni 100.000 dólares cada una.

Tras la declaración de la escribana, el juez federal Ariel Lijo -a pedido del fiscal Pollicita- ordenó un procedimiento en la sede de la inmobiliaria Rucci, la que participó en la venta del departamento de la calle Miró para secuestrar la documentación de las operaciones en las que intervino.

Adriana Nechevenko, que ingresó siete veces a la Casa Rosada autorizadas en su mayoría por Adorni, sólo se remitió a decir que el motivo de esas visitas no los podía develar porque a su cliente "no le gustaría". Fue en ese mismo marco que expresó conocer hace muchos años al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti. "Son clientes desde hace años", enfatizó.

Este expediente inició con la denuncia de la diputada Marcela Pagano, y pone la lupa sobre la conformación patrimonial de Adorni, sus gastos en vuelos privados y la adquisición de propiedades, está delegada en la fiscalía por decisión del juez Ariel Lijo.

La escribana fue citada a prestar declaración testimonial porque intervino en las tres operaciones inmobiliarias que se encuentran bajo investigación en esta causa.

El primer dato es que Nechevenko no "llevó su celular", indicaron fuentes judiciales a Clarín, lo que impidió que ante la reiterada respuesta por su parte de "no me acuerdo", no contara con su dispositivo para "refrescar su memoria".

La fiscalía realizó una serie de preguntas sobre la comprá del inmueble del barrio privado en Exaltación de la Cruz. La explicación fue la siguiente, según la reconstrucción que pudo realizar Clarín : En noviembre de 2024 se le consigue una hipoteca al matrimonio de 100,000 dólares, con un interés del 11% anual y que debía cancelar en doce cuotas.

"Con ese dinero, Bettina Angeletti fue al Banco Galicia y realizó un depósito de 100.000 dólares, con lo que logran compra en Indio Cuá", explicaron fuentes judiciales. Esa compra fue por 120.000 dólares, "ahí ya hay 20.000 dólares que tuvo que poner el matrimonio".

Respecto a los detalles de esa propiedad, la escribana sólo añadió no recordar mayores detalles. Tampoco precisó cuánto le pagaron a ella de honorarios por los servicios prestados. "No lo recuerdo bien" , reiteró.

El relato continuó. En noviembre del 2025, Manuel Adorni -siempre según declaró Nechevenko- descontó 30 mil dólares de aquellos 100.000 que contaban con un interés del 11%. Es decir: le quedan 70 mil a cancelar a noviembre de este año.

Ese mismo noviembre, el matrimonio Adorni realizó la operatoria por el departamento de Caballito, cuya hipoteca privada fue de 200 mil dólares. Sobre ese total, el jefe de Gabinete puso 30 mil dólares más.

Es decir: " Ya hay 20 mil colocados para la casa de Indio Cuá, 30 mil que se entregaron para cancelar parte de la hipoteca y otros 30 mil que se aplicaron al departamento de Caballito" , reconstruyó una fuente de la investigación.

¿Puede Manuel Adorni justificar con su patrimonio esos 70 mil dólares? Es la pregunta que busca determinar el fiscal Pollicita.

Un dato no menor: la hipoteca privada del inmueble de Miró 500 "no contaba con intereses, es decir mientras les habían dado 100 mil dólares en otra hipoteca con un interés anual del 11%, sobre los 200 mil no se aplicó ningún interés ", explicaron a Clarín .

El fiscal pidió que se se incorpore al expediente un informe crediticio del portal web de Nosis respecto de la escribana Nechevenko, y a las prestamistas que proporcionaron el 87% del valor de la propiedad de la calle Miró.

En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Otro de las hipotecas privadas que se encuentra bajo investigación es la correspondiente a otro departamento en la avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco.

Según los papeles, este departamento pertenece en partes iguales a Adorni y su esposa, y se compró con un crédito no bancario de 100.000 dólares .

Después se realizó el asiento correspondiente sobre los préstamos obtenidos para la compra y posterior escrituración de la propiedad. Allí se consigna a las personas involucradas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de 85.000 dólares -siempre ante la escribana Adriana Nechevenko- y Victoria María José Cancio, quien concedió un crédito de 15.000 dólares.

Las cuatro prestamistas están citadas a declaración testimonial: las que intervinieron en el departamento de Caballito deben ir a Comodoro Py este jueves, y las que proporcionaron los otros 100.000 dólares a Adorni, el 13 de abril.

El el 19 de marzo se realizó una ampliación de la denuncia penal, donde se hizo énfasis en una vivienda de dos plantas que pertenecería a la familia Adorni, ubicada en el Country Indio Cúa Golf Club, partido Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Para clarificar ese aspecto, el fiscal Pollicita requirió a la administración del barrio privado los detalles de las expensas, su titularidad, pagos y demás detalles.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín