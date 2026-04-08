Magistratura: desestiman la denuncia contra la jueza Eugenia Capuchetti impulsada por Cristina Kirchner

La comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación en una votación intensa y dividida, resolvió este miércoles desestimar la denuncia impulsada por el kirchnerismo contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, por el bloqueo del teléfono del atacante de la ex presidenta Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel condenado a 14 años de prisión.

La ex vicepresidenta impulsó sanciones contra Capuchetti porque probó que el diputado del PRO Gerardo Milman no tuvo nada que ver con el ataque organizado por la llamada "Banda de los Copitos". También por la supuesta rutpura de la cadena de custodia del celular de Sabag, que intentó abrir un perito de la Policia Federal y luego bloqueó otro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, ahora en otro expediente la jueza investiga a la Policía Federal y sobre todo a la custodia de Cristina Kirchner que no frenó el ataque ni detuvo a Sabag, entre otras irregularidades.

Fue la primera reunión del año de la comisión que preside el abogado Cesar Grau. Allí estuvieron los consejeros que integran el cuerpo –Grau, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola, Alberto Lugones y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; y el académico Hugo Galderisi-. Pero además participaron los diputados del kirchnerismo y consejeros Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley y la académica Fernanda Vázquez.

Pero al debate que más se abocó la comisión, durante unas dos horas, fue al pedido del juez consejero Barroetaveña para cerrar la denuncia contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que impulsaron diputados k por las supuestas deficiencias en la conservación del teléfono de Fernando Sabag Montiel , momentos después de haber sido detenido por intentar matar a Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

El planteo se generó cuando la comisión ya había impulsado medidas de prueba y luego de que tanto la defensa de Capuchetti y diputados del Frente de Todos pidieron, coincidentemente, incorporar al sumario un informe técnico de la Gendarmería Nacional sobre la supuesta activación del celular luego del arresto de Sabag Montiel frente al departamento de Cristina Kirchner en Juncal y Montevideo. Y una conversación que mantuvo con una actriz porno pese a estar arrestado, entre otras irregularidades.

Barroetaveña aseguró que esas medidas no eran necesarias porque no había motivos para mantener abierto el expediente. “Señores consejeros y consejeras, estas prácticas de ampliar denuncias derivan de hechos supuestamente nuevos pero que en realidad no son nuevos. Más que un efecto procesal lo que se busca es un efecto político fuera del ámbito que es un expediente disciplinario".

"Se repiten varias cosas en esta denuncia, pero estos supuestos hechos nuevos son parte de los hechos denunciados e investigados. Están disconformes con el contenido de esta resolución y dicen que ahora son nuevos hechos, pero se trata de los mismos hechos", agregó Barroetaveña.

Este expediente "ya está sumamente demorado, varias veces nos reunimos acá y siempre apareció alguna excusa. O no hubo quórum, o no se trató o se pidió una ampliación como ahora. Seguir el curso de esta ampliación de denuncia, señores y señoras, es prestarse a la maniobra de dilación. Es evidente lo que se busca: hacer un tema de sanción permanente a la jueza Capuchetti que se vale de declaración de dudosa procedencia y nulo valor epistémico cuya recepción se pretende convertir en una regla procesal”, resaltó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

De inmediato, lo cruzó Tailhade y aseguró que era la propia jueza la que estaba pidiendo incorporar al expediente el nuevo peritaje, pero Barroetaveña lo apuró. “Pato o gallareta, se vota hoy”, dijo. Y agregó que cuando se postuló para ser consejero, llegó con la idea de que de no haya “jueces corruptos” pero tampoco “jueces perseguidos injustamente” en el tiempo.

“Hay que tener carita, hay que tener excelso de calcio en la carita, para decir que estamos persiguiendo una jueza. ¿Con dos votos piojosos que tenemos vamos a perseguir a una jueza? Con nuestra conducción presa, ¿vamos a perseguir a una jueza? Hay que ser impune…", respondió Tailhade.

"Por eso están acá tirando la desestimación como si se tratara de que le negaron la excarcelación a alguien cuando estamos hablando del intento de asesinato de la máxime dirigente política de este país. Si estamos averiguando que paso con el teléfono, hay que aprobar lo que pide la defensa y pedir una actualización de la causa sobre qué paso con ese peritaje”, aseguró el ex director de Contrainteligencia de la SIDE K.

Los jueces Provítola y Lugones, junto a Díaz Cordero, insistieron en que la investigación tenía que cerrarse. Y Siley, Fernández Sagasti y Recalde insistieron en cuestionar a la jueza y en subrayar la gravedad del atentado sufrido contra Cristina Kirchner . El senador Luis Juez se sumó a rechazar la desestimación tras subrayar que detestaba las actitudes corporativas y en asegurar que debería ser la propia Capuchetti la que debería estar queriendo completar la investigación para limpiar su buen nombre y honor.

Con el voto de los consejeros jueces, el senador Eduardo Vischi y el académico Galderisi, se aprobó el rechaza la postergación del tema y la desestimación de la denuncia .

Tanto esta como el resto de los temas resueltos serán elevados al Plenario para ser analizados y votados allí.

Llaman a declarar al juez Papa por maltrato

Por otra parte, la comisión llamó a declarar por el artículo 20 del reglamento (una suerte de indagatoria) al juez en lo comercial Hernán Diego Papa , denunciado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por maltrato laboral y envió a la comisión de Acusación un nuevo expediente contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado penalmente por cohecho, por haber mentido en su CV.

Con un temario de más de una veintena de expedientes, la comisión de Disciplina decidió en primer lugar aprobar por unanimidad la citación por el artículo 20 al juez Hernán Papa denunciado por presunto abuso de autoridad, amenazas, agresión física y maltrato laboral cotidiano por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN). El artículo 20 implica la notificación y citación al magistrado denunciado para que haga su descargo frente a las pruebas reunidas.

Avanza el caso contra el juez Salmain

Y luego, con l a abstención del senador K Recalde , se aprobó remitir a la comisión de Acusación el expediente que investiga a Salmain por no haber declarado, al momento de concursar para ser juez federal, que había sido cesanteado del Poder Judicial de la Nación a raíz de un sumario en donde se lo acusó de haber ofrecido una coima a una empleada de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que una denuncia fuera remitida al juzgado en el que trabajaba como empleado.

Se trata de la denuncia que impulsó en julio de 2025 Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. Salmain ya está siendo investigado por la comisión de Acusación y pesa en su contra un procesamiento con prisión preventiva por incumplimiento de sus deberes, cohecho y prevaricato, sospechado de haber llevado adelante una maniobra judicial para beneficiar a un grupo financiero mediante el dictado de medidas cautelares irregulares para la compra de dólares. Un empresario arrepentido denunció que le pidió a cambio, junto a un escribano que actuó de intermediario, 200 mil dólares de coima.

Fuente: Clarín