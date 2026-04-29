Congreso: cortes de calles y fuerte operativo de seguridad por la presentación de Manuel Adorni

La zona del Congreso de la Nación se encuentra este miércoles bajo un amplio operativo de seguridad y múltiples cortes de tránsito , en el marco de la presentación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados .

El despliegue, coordinado por fuerzas federales, genera un fuerte impacto en la circulación vehicular y peatonal , con calles valladas, accesos restringidos y desvíos que complican el tránsito en el centro porteño desde las primeras horas del día.

El operativo incluye vallados y cortes totales o parciales en distintos puntos estratégicos alrededor del Palacio Legislativo. Entre las intersecciones afectadas se encuentran:

Además, se dispusieron accesos específicos para el personal autorizado:

La circulación en la zona es crítica. Hay corte total en Hipólito Yrigoyen a la altura de Entre Ríos y restricciones importantes en la avenida Rivadavia.

También se registran complicaciones en:

En cuanto al transporte público, los colectivos dejaron de detenerse sobre la avenida Entre Ríos , lo que obliga a los pasajeros a modificar sus recorridos habituales.

Como consecuencia de los cortes, se espera una sobrecarga de tránsito en arterias clave como:

Las autoridades recomiendan evitar la zona del Congreso durante toda la jornada y optar por recorridos alternativos.

Fuente: TN