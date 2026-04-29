Ni “Super Mario” ni “Mario Bros”: cuál es la forma correcta de escribirlo, según la RAE

Mario Bros , una de las sagas más icónicas de la historia de los videojuegos, volvió a ser tema de conversación, pero no por un lanzamiento o aniversario, sino por una inesperada intervención de la Real Academia Española .

Durante el último Mar10 Day , la fecha que cada 10 de marzo homenajea al personaje, la institución utilizó sus redes sociales para aclarar una duda lingüística que terminó desatando polémica: el nombre de la franquicia estaría mal escrito desde el punto de vista del español .

Como suele hacer en fechas populares, la RAE respondió consultas de usuarios en redes sociales vinculadas a ortografía y uso del idioma. En ese contexto, explicó que la forma “Super Mario” no sería la más adecuada según sus reglas .

El argumento es técnico: cuando un prefijo se une a un nombre propio para formar otro nombre propio, debe escribirse todo junto y con mayúscula inicial .

Siguiendo ese criterio, la forma correcta sería “Supermario” , sin espacio ni guion.

La aclaración, que en términos lingüísticos es coherente con las normas del español, choca con el uso internacional y con la marca oficial , lo que generó sorpresa entre los usuarios.

La reacción de los fanáticos no tardó en llegar. Muchos cuestionaron que la RAE aplique reglas del español a nombres propios globales, especialmente cuando se trata de marcas registradas.

En redes sociales, algunos usuarios respondieron con ironía y críticas: desde pedidos para que la institución se enfoque en otros temas hasta aclaraciones sobre el verdadero nombre del personaje.

También hubo quienes remarcaron que Mario es el nombre del personaje, Mario Bros es el título del juego original de 1983 y Super Mario es una evolución de la franquicia.

Esto explica por qué existen otros títulos como Mario Kart o Mario Party , que no utilizan ese prefijo.

La franquicia fue creada por Shigeru Miyamoto y desarrollada por Nintendo .

El personaje apareció por primera vez en 1981 en el videojuego Donkey Kong , donde todavía era conocido como Jumpman . En ese entonces, ni siquiera era plomero: su rol inicial era el de carpintero.

El primer juego llamado Mario Bros se lanzó en 1983 y presentaba a Mario junto a su hermano Luigi en una mecánica cooperativa.

El gran salto llegó en 1985 con Super Mario Bros para la consola Nintendo Entertainment System, que marcó un antes y un después en la industria.

Desde entonces, la saga no dejó de crecer y hoy es considerada una de las más influyentes de todos los tiempos .

Más allá del debate lingüístico, el universo gamer sigue marcado por títulos que hicieron historia en ventas:

Fuente: TN