Balearon a un preso que debía cumplir prisión domiciliaria y no era monitoreado por falta de tobilleras

Luciano Maicol Uriel Bonanno, de 19 años, permanece internado en grave estado tras ser baleado este lunes en el barrio Centenario, en la ciudad de Mar del Plata .

Según indicaron distintos medios locales, el joven tenía una condena reciente y debía estar en su casa, bajo arresto domiciliario. Pero no tenía tobillera electrónica.

En tanto, las autoridades buscan al agresor que, hasta el momento, sigue prófugo.

El violento episodio ocurrió en la zona de los monoblocks de las calles México y General Roca , en el barrio Centenario.

El balazo le atravesó el pecho a Bonanno. Desde entonces, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro crítico.

Por estas horas la fiscal Constanza Mandagarán , a cargo de la investigación, intenta determinar si el ataque ocurrió dentro del complejo habitacional o en un espacio común. Lo único claro es que el agresor escapó y sigue prófugo.

Bonanno fue condenado a cuatro años de prisión hace menos de dos meses, tras un juicio abreviado en el que admitió haber cometido dos asaltos junto a un menor de edad.

Por la “buena voluntad” mostrada al admitir los hechos, el juez Gustavo Fissore del Tribunal Oral N°4 homologó el acuerdo entre la fiscalía de Leandro Arévalo y la defensa del joven y le otorgó arresto domiciliario.

Sin embargo, la falta de pulseras electrónicas demoró la implementación del monitoreo, por lo que la vigilancia quedó a cargo de patrullajes y visitas sorpresa de la policía.

Bonanno se declaró culpable de dos robos cometidos el 25 de octubre de 2024 . En el primero, asaltó a un joven en Colón y Santiago del Estero y le robó un celular Motorola Edge 20 Pro.

En el segundo hecho, intentó robarle a otro hombre, pero el golpe fue frustrado.

Fuente: TN