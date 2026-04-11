Asesinaron a una mujer de 88 años en Mar de Ajó: detuvieron a familiares de una expareja de la víctima

ZONALES





Los sospechosos son el hijo y el nieto de un hombre que mantuvo una relación de 17 años con la víctima, Alba María Flores. La causa fue recaratulada como “homicidio criminis causa”.





Una mujer de 88 años fue asesinada en su casa de la localidad bonaerense de Mar de Ajó y por el crimen hay dos hombres detenidos que mantenían un vínculo cercano con la víctima. La causa, que en un principio fue caratulada como averiguación de causales de muerte, pasó a ser investigada como un “homicidio criminis causa”.





El hecho se produjo este lunes en una propiedad ubicada en la calle Salta al 900. Un vecino que le alquilaba el lugar alertó a la policía al notar que no la veía desde el día anterior. Al acercarse, observó a la mujer tirada en el piso de la cocina y no respondía a los llamados.





Efectivos policiales llegaron al lugar y, junto con personal médico, ingresaron a la casa, que estaba cerrada desde el interior. Allí constataron la muerte de la mujer, identificada como Alba María Flores, de nacionalidad boliviana.





En una primera inspección no se detectaron signos de violencia en las puertas, pero sí un desorden inusual y posibles faltantes de objetos, lo que orientó la investigación hacia un presunto robo.





La autopsia confirmó que la mujer murió por asfixia mecánica producto de un estrangulamiento, lo que derivó en la recaratulación de la causa como “homicidio criminis causa”.





Con el avance de la investigación, los efectivos establecieron que los principales sospechosos tenían relación con la víctima: eran hijo y nieto de una expareja de la mujer y, aunque se habían separado hace muchos años, estos familiares mantenían contacto frecuente con ella, lo que habría facilitado el ingreso a la casa.





A partir de la recolección de testimonios y tareas de campo, los investigadores identificaron a los sospechosos como Ezequiel Esteban Rolón Vélez, de 18 años, y Carlos Alberto Vélez, 34, quienes quedaron detenidos por orden del Juzgado de Garantías en Turno del Departamento Judicial de Dolores.

Durante allanamientos en los dos domicilios de los presuntos autores, los efectivos secuestraron guantes negros y ropa parcialmente quemada, elementos que serían claves para reconstruir lo ocurrido y que refuerzan la hipótesis de su participación en el crimen y posterior intento de encubrimiento.





La causa quedó a cargo del fiscal Gustavo Mascioli, titular de la UFID N°1 de Mar del Tuyú, que continúa con las medidas para esclarecer el caso.