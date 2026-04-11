Madariaga impulsa un Polo Industrial Textil con proyección internacional

MADARIAGA





El municipio de General Madariaga dio un paso clave hacia la diversificación productiva al firmar una Carta de Intención con la Cámara de Comercio e Industria Argentina–Bangladesh para avanzar en la creación de un Polo Industrial Textil en el Parque Industrial local.

El acuerdo, de carácter preliminar, establece un marco de cooperación entre ambas partes con el objetivo de analizar la viabilidad de un proyecto orientado a la producción, comercialización, importación y exportación de prendas textiles. La iniciativa contempla tanto el mercado interno como la proyección hacia el comercio internacional.

La propuesta busca posicionar a Madariaga como un punto estratégico dentro de la industria textil bonaerense, promoviendo un modelo de articulación entre capacidades locales y la experiencia de Bangladesh, país reconocido a nivel mundial por su desarrollo en este sector.

En ese sentido, el proyecto prevé combinar la infraestructura productiva local y el marco normativo argentino con el conocimiento técnico, la escala industrial y la inserción global del sector textil bangladesí. Esto permitiría generar condiciones atractivas para la inversión y potenciar el desarrollo económico regional.

Entre los principales ejes se destacan la generación de empleo, el fortalecimiento del entramado productivo, la sustitución de importaciones y el impulso de exportaciones con valor agregado, consolidando una matriz productiva más diversificada.

A partir de esta instancia inicial, se avanzará en estudios de factibilidad y en la elaboración de acuerdos específicos que permitan concretar el proyecto. Estos análisis incluirán aspectos vinculados a la infraestructura disponible, incentivos a la inversión, cooperación técnica y cumplimiento de la normativa vigente.

El intendente Carlos Esteban Santoro destacó la relevancia de la iniciativa y aseguró que “se trata de un paso clave para seguir ampliando las oportunidades de desarrollo y generación de empleo en la ciudad”.

Desde el Ejecutivo local aclararon que la firma de esta Carta de Intención no implica compromisos económicos inmediatos, sino que constituye una primera etapa institucional para avanzar en una propuesta de alto impacto.

Finalmente, remarcaron que el proyecto forma parte de una estrategia de desarrollo a largo plazo, orientada a consolidar el perfil industrial del distrito y posicionar a Madariaga como un nodo relevante dentro del mapa productivo regional.