MADARIAGA: Recuperaron en Nueva Atlantis una moto que fue robada del estacionamiento de la Escuela Normal

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Durante el viernes se llevó a cabo una importante búsqueda en La Costa producto del robo de una moto en las inmediaciones de la Escuela Normal.





El hecho fue denunciado por un vecino de la ciudad, quien había dejado estacionada su motocicleta Honda Tornado 250 cc en el sector de estacionamiento del establecimiento educativo, alrededor de las 17 horas. Al regresar, cerca de las 19 horas, constató que el rodado había sido sustraído.





A partir de las tareas investigativas y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar los dominios de dos motocicletas que habrían participado en el hecho: una Keller 110 cc y una Corven 110 cc, ambas radicadas en la localidad de Mar de Ajó.





Personal policial se dirigió a los domicilios vinculados a los vehículos y, en uno de ellos, se logró ubicar la motocicleta Corven involucrada en la maniobra.





Minutos después, a través del sistema 911, se informó que la motocicleta sustraída había sido descartada en la zona de playa. En colaboración con personal policial de Nueva Atlantis, se procedió al secuestro del rodado, el cual será trasladado a General Madariaga para continuar con las actuaciones correspondientes.





La causa es investigada por la UFID N° 8 de General Madariaga y el hecho se encuentra esclarecido, continuando las diligencias de rigor.