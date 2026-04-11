MADARIAGA: Secuestraron un vehículo e infraccionaron a su conductor por realizar maniobras peligrosas

MADARIAGA





El joven fue interceptado durante un operativo cerrojo y trasladado a la comisaría por resistencia a la autoridad. También se corroboró alcoholemia positiva.





La policía fue alertada por personal de la patrulla urbana sobre un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas.





El hecho se registró en la madrugada de hoy. Para lograr dar con el sujeto se llevó a cabo un operativo cerrojo que culminó con la intercepción del vehículo en Pellegrini entre 2 y 4.





En el lugar se procede a la incautación del auto, un Chevrolet Corsa color gris y se infracciona al conductor, un joven de 18 años por resistencia a la autoridad e infracción a la Ley de Tránsito 24449





Además se le realizó test de alcoholemia arrojando resultado POSITIVO con 0.93 g/l de alcohol en sangre.