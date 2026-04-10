MADARIAGA: Le hicieron creer que le vendían una heladera y la estafaron en más de $100.000

MADARIAGA





Una vecina denunció haber sido víctima de una estafa tras intentar comprar una heladera a través de redes sociales.





Según el relato, el hecho se inició el 8 de abril alrededor de las 19:00, cuando la mujer vio una publicación en Facebook, en la sección Marketplace, donde se ofrecía una heladera usada por 120 mil pesos, supuestamente en la ciudad de Pinamar.





La denunciante se contactó con el vendedor mediante Messenger, quien utilizaba el perfil “Sebastián Heladera”, y acordó la compra, realizando una transferencia de 20 mil pesos como seña a través de Mercado Pago, desde la cuenta de su hija.





Posteriormente, el supuesto vendedor se comunicó telefónicamente indicando que enviaría el electrodoméstico mediante un flete. Poco después, otra persona se hizo pasar por el transportista y le reclamó el pago total para continuar con el envío.





Ante la situación, la mujer decidió viajar hasta la dirección aportada en Pinamar, donde constató que en el lugar no existía ningún comercio ni personas vinculadas a la venta. Minutos más tarde, fue bloqueada de WhatsApp por los contactos involucrados.





La damnificada indicó que no conoce a los autores ni posee más datos sobre los mismos. La causa quedó en manos de la justicia, que investiga el hecho como una estafa bajo modalidad virtual.