Cristina Kirchner manda una delegación a la cumbre progresista de Pedro Sánchez, que profundiza su pelea con Netanyahu y Trump

Pedro Sánchez y Benjamin Netanyahu profundizaron este viernes su enfrentamiento por la guerra en Medio Oriente . Las diferencias públicas quedarán cristalizadas en dos cumbres paralelas: mientras Netanyahu reciba a Javier Milei y posiblemente a Donald Trump, el presidente del gobierno de España hará su propia cumbre de líderes internacionales, con una delegación enviada por Cristina Kirchner.

La cita en Barcelona será el 17 y 18 de abril . Se trata de la Movilización Progresista Global , un encuentro de partidos, movimientos democráticos y líderes globales, según la convocatoria oficial.

En calidad de presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner conformó una delegación que estará encabezada por Eduardo "Wado" de Pedro.

Además del senador, la integrarán los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno, y la diputada provincial y Secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

La convocatoria lanzada por Pedro Sánchez también recibió respuestas de otros países. Contará con la participación de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Claudia Sheinbaum (México). También dirán presente el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Lula, Petro y Orsi forman parte de un grupo opuesto al que está alineado con Estados Unidos. A ese último conjunto lo integran, Milei, Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador).

El Consejo Europeo y la Comisión Europea, en tanto, transitan relaciones distantes con Trump, que incluso armó su Junta de la Paz (con Milei, Peña y Bukele como algunos de sus miembros) en una construcción paralela a la Unión Europea y la ONU.

En tanto, Ramaphosa es uno de los principales opositores a Trump en el Consejo de Naciones de África. De hecho, el presidente estadounidense lo invitó al Salón Oval de la Casa Blanca y le hizo fuertes acusaciones delante de las cámaras . Lo señala por llevar a cabo un "genocidio contra blancos" en Sudáfrica.

En su página oficial, la Movilización Global Progresista se define como: "Un espacio común en el que todos los participantes contribuyen desde sus propias perspectivas, regiones y tradiciones políticas, aportando su experiencia, liderazgo, identidad y diversidad a una movilización compartida basada en el respeto mutuo, la igualdad y un compromiso claro con los principios democráticos".

Al momento de su lanzamiento, Pedro Sánchez planteó sus diferencias con el "nuevo orden mundial" del que Trump es una de las figuras.

"Está surgiendo un nuevo orden mundial. Un mundo en el que prevalece una mentalidad de suma cero. Debemos combatir esa visión, porque solo trae conflicto, desigualdad e injusticia. Hoy debemos levantarnos y movilizarnos. La Global Progressive Mobilisation es una iniciativa que proporcionará la base para que todas las fuerzas progresistas del mundo se unan. Nuestra unidad será nuestra fuerza", afirmó en ese momento el presidente español.

Pocas horas después de esa reunión de líderes progresistas, tendrá lugar la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel. El 21 de abril está programada el encendido de antorchas, de las cuales una estará a cargo de Milei, invitado por Benjamin Netanyahu.

El premier israelí también cursó una invitación para Trump. Aunque no está confirmada su presencia, sí se espera que participen la nieta del presidente estadounidense, Arabella, hija de Ivanka Trump y Jared Kushner.

Pedro Sánchez, que rechazó la incursión de Trump en Medio Oriente, profundizó su conflicto con Israel en los últimos días, después de que Estados Unidos anunciara la tregua y de que en las horas posteriores Israel atacara el Líbano.

"Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas", escribió luego del anuncio de cese al fuego.

Pero remarcó: "El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo".

El miércoles, en tanto, señaló directamente al primer ministro de Israel. "Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", expresó Sánchez, que pidió que Líbano sea parte del acuerdo entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Netanyahu le contestó con cuestionamientos a la "hipocresía" y "hostilidad" de España. Además, su gobierno le prohibió la entrada de los representantes españoles al Centro de Coordinación Cívico Militar, un organismo para supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza, por el "sesgo antiisraelí tan flagrante" de la administración de Sánchez.

PM Netanyahu: I have instructed to expel the Spanish representatives from the coordination center in Kiryat Gat, after Spain repeatedly chose to stand against Israel. Those who attack the State of Israel instead of the terrorist regimes, those who do so, will not be our… pic.twitter.com/urn1BBNLt9

No quedó ahí. El primer ministro israelí también difundió un video en su cuenta de X, con el que subió el tono y ordenó la expulsión de los representantes españoles -en este caso España tiene un solo miembro observador- con el argumento de que Sánchez libra "una guerra diplomática" contra su país.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", declaró el primer ministro de Israel.

Sin mencionar a Netanyahu, Sánchez pidió a la Unión Europea que actúe con coherencia y empatía y responder a un país, Israel, que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

Fuente: Clarín