Artemis II: en qué consiste el lado oculto de la Luna y por qué fue importante que los astronautas lo investigaran

Las palabras de Reid Wiseman, el comandante de la misión Artemis II , al describir lo que él y los otros tres astronautas experimentaron al observar el lado oculto de la Luna resonó a tal punto que la necesidad de entender qué significaba esa frase científicamente hablando alcanzó niveles impensados en quienes siguen de cerca esta nueva exploración.

“Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni quisiera Apolo”, expresó conmovido el piloto sin imaginar lo que seguiría después.

Investigar el lado oculto de la luna era uno de los objetivos fundamentales de la primera misión espacial tripulada del satélite natural de la Tierra organizada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) desde 1972.

Una vez cumplida esa meta, los tripulantes alcanzaron otro objetivo: convertirse en los seres humanos que más se han adentrado hasta ahora en las profundidades del espacio, al romper el récord de 400.171 kilómetros establecido por la malograda misión Apolo 13 hace más de medio siglo, según consigna BBC Mundo.

Antes de que Artemis II sobrevolara el lado oculto de la Luna, China logró enviar dos sondas a esa región del satélite: la Chang’e 4 en 2019 y la Chang’e 6 en 2024. Esta última recogió muestras y las trajo consigo de vuelta a la Tierra para su estudio.

La cara oculta de la Luna es un territorio singular, porque tiene la particularidad que no se puede observar desde la Tierra .

Precisamente eso hizo que se creyera que esta zona estaba siempre a oscuras, aunque en realidad recibe tanta luz solar como su contraparte.

El cronograma oficial prevé que la nave alcance la superficie terrestre este viernes 10 de abril a las 20:07 (17:07 PDT) , en aguas del océano Pacífico frente a la costa de San Diego, en los Estados Unidos. En la Argentina, el evento podrá seguirse alrededor de las 21 horas .

La NASA mantiene una transmisión continua a través de su canal oficial de YouTube , donde se puede seguir cada instancia del operativo durante las 24 horas.

Además, la agencia realiza emisiones especiales en las que especialistas brindan precisiones sobre el descenso, el estado de la tripulación y las condiciones del reingreso.

En ese marco, también se difunden reportes técnicos actualizados en tiempo real sobre la trayectoria de la cápsula y el desarrollo de la maniobra.

La etapa final contempla un splashdown , es decir, un amerizaje controlado en el océano Pacífico . Durante este procedimiento, la cápsula reduce su velocidad mediante el despliegue de paracaídas antes de impactar sobre el agua.

La NASA mantiene un monitoreo permanente del recorrido y comunica cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

Fuente: La Nación