Vacunos: cierre de semana en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 10.001 animales que hicieron un acumulado semanal de 20.953 animales, un 122,62% superior a los 9412 ingresados la semana anterior, que tuvo dos feriados.

Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 0,01%, al pasar de 3675,201 a 3672,706 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,91%, tras variar de 4329,886 a 4247,308 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 14,11% en el General y perdieron un 0,88% en el Novillo frente a los 3218,667 y a los 4284,859 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1645 cabezas, representaron el 16,53% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4850 con 443 kg; $4600 con 464 y con 482 kg, y $4400 con 501, 507 y con 535 kg. Por las mejores vacas se pagó $4250 con 465 kg; $4000 con 574 kg, y $3780 con 505 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5550 con 334 kg; $5300 con 355 kg, y $4950 con 402 kg, y en vaquillonas, $5500 con 296 y con 307 kg; $5200 con 353 kg, y $4700 con 391 y con 400 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3672,706, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4247,308 con un promedio semanal de $4243,842. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4247,311 y el promedio semanal de $4243,852. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4305,868. Detalle de venta: 1645 novillos; 1914 novillitos; 2588 vaquillonas; 2789 vacas; 817 conservas, y 198 toros. Base 18 cabezas.

Aguirre Urreta Jorge SA: (35) Est. Tres Bonetes vq. 35, 408 kg a $2500. Asoc. de Coop. Argentinas: (86) Burgardt vq. 30, 435 a 4100. Balcarce y Cía. SRL: (166) Mendi Arte El 6 n. 18, 445 a 3000; Puntana vq. 39, 377 a 2700; 28, 343 a 3400. Blanco Daniel y Cía. SA: (656) Agrobia n. 31, 458 a 4500; Agropecuaria La Silvia v. 25, 493 a 3350; Ferrero n. 19, 631 a 3800; Grupo D y V nt. 21, 473 a 4100; n. 67, 456 a 4600; nt. 32, 415 a 4700; Langueyu vq. 69, 307 a 5500; Vita nt. 18, 334 a 5550; Gurdulich n. 31, 454 a 4500; Santandrea nt. 25, 438 a 4700; vq. 29, 325 a 5350; Sciutto n. 35, 518 a 4000.

Brandemann Consignataria SRL: (203) Agrop. La Totora vq. 36, 322 a 5050; 19, 292 a 5200; Cereigido v. 20, 583 a 2000. Casa Massola SA: (40) Campagnolle n. 26, 450 a 4000. Casa Usandizaga SA: (147) Est. El Jabalí vq. 20, 388 a 2200. Colombo y Colombo SA: (279) Adm. de Campos La Colina n. 97, 447 a 4100; Agropecuaria Cattalano vq. 18, 525 a 3000; Lebreo nt. 24, 309 a 4950. Colombo y Magliano SA: (820) Aguilera vq. 28, 297 a 2200; Bravo vq. 23, 309 a 4800; 56, 282 a 5500; Crocci n. 18, 481 a 4200; El Recado vq. 63, 365 a 4800; Est. El Porvenir nt. 20, 413 a 4700; Kentavros vq. 18, 394 a 2300; La Estelita vq. 22, 284 a 4950; 19, 269 a 5000; 30, 289 a 5450; 19, 269 a 5500; Labradores del Llano v, 20, 516 a 3200; Opargen n. 53, 466 a 4370; 21, 450 a 4400; nt. 52, 450 a 4400; Viejo Adolfo nt. 39, 419 a 4750.

Consignataria Melicurá SA: (279) 19 de Marzo nt. 31, 408 a 4700; Grosso vq. 20, 394 a 3900; María Teresa Sur vq. 27, 423 a 2200; Zubiaurre n. 40, 466 a 4500. Crespo y Rodríguez SA: (410) Aguaribay vq. 33, 375 a 4650; Arancet nt. 19, 375 a 4200; 18, 359 a 4300; El Indio de Juárez vq. 20, 355 a 4600; 26, 327 a 5100; La Armonía Limitada n. 37, 486 a 4000; Molino Chacabuco vq. 24, 420 a 2800; v. 29, 467 a 2900; Santopaolo nt. 18, 388 a 4500; 18, 338 a 5300. Dotras, Ganly SRL: (198) Est. San Javier de Rauch vq. 24, 349 a 1800; Ganadera Mapa n. 39, 448 a 4500; vq. 49, 364 a 4700; Paletta nt. 37, 394 a 4900. Ferias Agroazul SA: (209) Ayala Romero nt. 21, 428 a 4000; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján vq. 50, 286 a 5000; La Juanita de Barreto v. 32, 461 a 1900.

Gahan y Cía. SA: (117) Campagnolle n. 37, 482 a 4000. Gananor Pujol SA: (181) Jala La Juanita v. 23, 509 a 3000; Kakel Huincul n. 40, 458 a 4620; La Maturraca nt. 18, 333 a 3500; 19, 312 a 3850. Goenaga Biaus SRL: (132) Baklett n. 20, 459 a 3500; vq. 20, 443 a 3250. Gogorza y Cía. SRL: (124) Álvaro vq. 27, 331 a 4500; Balda nt. 18, 408 a 4300. Harrington y Lafuente SA: (180) Alliaud vq. 25, 400 a 1800. Heguy Hnos. y Cía. SA: (54) Perkins Hnos. n. 19, 460 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (231)Duche de Landi nt. 18, 380 a 3900; Mengani Hnos. v. 19, 548 a 3600.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (153) Est. Tres Bonetes vq. 34, 407 a 2500; Maclaus vq. 20, 375 a 2300; Toyos vq. 27, 340 a 2200. Lartirigoyen & Oromí SA: (151) Opargen n. 53, 465 a 4300; 73, 447 a 4400. Llorente-Durañona SA: (115) El Negro vq. 24, 409 a 1700; Pisula vq. 18, 311 a 4800. Madelan SA: (503) Kle nt. 37, 417 a 4700; 20, 396 a 4800; Los Baguales n. 32, 466 a 4120; Manantial nt. 35, 340 a 5050; Pilincho Norte v. 22, 479 a 3500; Pirigua v. 32, 470 a 3100; San Mariano vq. 47, 385 a 4700; T.C.B. Transp. de Carga Berisso n. 25, 463 a 4140. Martín G. Lalor SA: (597) Agrícola Ganadera El Zorsal vq. 19, 363 a 2540; Angus del Océano Chico nt. 20, 413 a 4700; Da-Nes nt. 18, 374 a 5160; Est. La Providencia vq. 46, 346 a 1860; Establecimientos 8 de Mayo nt. 42, 371 a 4300; Mouremble vq. 82, 379 a 2520; Nelson Hermanos n. 63, 451 a 4740; Polo nt. 37, 409 a 4300. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (222) Morris v. 18, 531 a 3200.

Monasterio Tattersall SA: (836) Agroganad. Santamaría e Hijos n. 24, 467 a 4300; Agrop. San Diego n. 24, 475 a 4000; Álvaro vq. 23, 337 a 5150; Bernal vq. 52, 306 a 4600; Campomax nt. 43, 370 a 4500; vq. 20, 293 a 4800; La Hormiga vq. 31, 410 a 2200; María del Carmen nt. 33, 403 a 4000; Mottura v. 22, 525 a 3300; Salentinos vq. 22, 282 a 4400. Nieva H. y Asociados SRL: (79) Mogni vq. 35, 338 a 4900. Pedro Genta y Cía. SA: (165) Cook vq. 23, 391 a 4400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1148) Benedetti-Cerbino vq. 18, 429 a 4400; 26, 372 a 4600; Castanetto nt. 20, 411 a 4700; Chiesino vq. 22, 406 a 4300; 19, 378 a 4650; Da-Nes nt. 19, 362 a 5300; vq. 28, 329 a 5300; Delpupo vq. 19, 414 a 2600; Establecimiento Maraju nt. 35, 365 a 4200; Iruanyak vq. 34, 325 a 5300; Jomarca vq. 45, 346 a 4900; La Cubana vq. 21, 393 a 1900; 52, 377 a 2000; 38, 421 a 2300; La Pipa nt. 18, 331 a 5600; Campomar n. 25, 475 a 4450; Posavina v. 55, 543 a 3400; Puntana vq. 18, 388 a 3400; 36, 350 a 3800; San Mariano vq. 46, 393 a 4700; Tapalgro n. 41, 512 a 4400. Santamarina e Hijos SA: (252) Ortiz Basualdo nt. 38, 407 a 4550; Rincón del Arroyo nt. 38, 406 a 3700; Rincón del Jagüel v. 38, 490 a 2400; Santamarina nt. 38, 399 a 3700. Wallace Hermanos SA: (192) Establecimientos 8 de Mayo nt. 58, 374 a 4000; Juraj n. 29, 476 a 4550; Susana v. 31, 436 a 2000.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (60); Brazzola y Cía. SRL (27); Campos y Ganados SA (3); Consignataria Blanes SRL (40); Consignataria Nieva y Cía. SA (22); Gregorio Aberasturi SRL (33); Irey Izcurdia y Cía. SA (101); Iriarte Villanueva Enrique SA (43); S. L. Ledesma y Cía. SA (41).

Fuente: La Nación