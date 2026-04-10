Ángel tenía lesiones recientes en la cabeza, pero aún no se sabe si fueron intencionales y le causaron la muerte

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López (4) entró en una etapa clave. Este viernes, Cristian Olazabal, el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, y Facundo Oribone, fiscal de la causa, brindaron una conferencia sobre el caso que conmociona a esta ciudad chubutense y confirmaron que el niño presentaba "lesiones intracraneales" que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño de cuatro años".

Es decir, que las lesiones serían recientes. " Los golpes como máximo serian de hace diez días atrás", explicaron.

Sin embargo, aun restan realizar una serie de estudios patológicos para determinar cómo fueron provocadas esas lesiones y si le causaron el fallecimiento. Mientras tanto, el expediente está caratulado como muerte dudosa potencialmente ilícita. Y no descartan como hipótesis el homicidio doloso o el abandono de persona seguida de muerte.

Los fiscales señalaron que "los principales sospechosos son la mamá biológica y el padrastro" y que el niño "se hallaba en estado de vulnerabilidad” por la situación conflictiva entre las familias.

Las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica a través del número 107 por un menor con dificultades respiratorias desde la casa de Mariela Altamirano (28) , su mamá biológica. Al llegar, el personal de salud constató que el nene estaba en paro cardiorrespiratorio. A las pocas horas, Ángel murió.

Todavía no se ha realizado una audiencia ante un juez penal por no haber establecido aún la “ocurrencia fáctica" del hecho, es decir cómo sucedió la muerte de Ángel. Tampoco hay, hasta le momento, personas acusadas.

Respecto a por qué todavía no se les tomó declaración a la madre y al padrastro, el fiscal Olazabal aclaró: "Ambos ya están formalmente notificados y son los principales sospechosos y esto podría provocarnos una nulidad a futuro si los entrevistamos como testigos".

Los fiscales pidieron cautela ya que todavía no está el informe de la autopsia definitivo. “Se realizaron las autopsias y surgieron algunos traumatismos de cráneo del niño. En base a esto, hay que dilucidar si estos traumatismos fueron involuntarios o voluntarios. Las líneas de investigaciones son diversas, se investiga como homicidio, pero no se descarta ninguna línea. Los sospechosos están siendo custodiados por personas policial”, explicó el fiscal Oribone.

Además, indicó que esa lesiones pueden haber tenido múltiples orígenes y que son internas: "Podría haber sido una asfixia o una acción de aceleración y desaceleración súbita (síndrome del bebé sacudido)”.

Y agregó. " No hay golpes externos que sean visibles . Por eso hubo un diagnóstico de muerte cerebral".

Asimismo, el instructor judicial se reunió este viernes por la mañana con la médica forenses que realizó la autopsia y le describió las lesiones y adelantó que faltan llevar adelante más pericias. “Estamos aguardando los informes histopatológicos que nos van a revelar estas lesiones. No me arriesgo a dar un plazo”.

Respecto a la responsabilidad del juez de Familia de Comodoro Rivadavia, Pablo José Pérez , y las asesores del equipo interdisciplinario que intervinieron en el expediente de tenencia de Ángel explicó que por ahora se investiga la muerte del niño: “De surgir responsabilidades de otras instituciones se verá".

Uno de los puntos más polémicos es cómo su madre llegó a obtener la tenencia del menor hace apenas un mes, tras haber vivido años con su padre que lo crio. Olazabal explicó que la fiscalía está analizando los cinco expedientes del fuero de Familia para entender por qué se ordenó esa revinculación.

En tanto, dijo que estaban por enviar la orden al Juzgado para que se puedan analizar los teléfonos celulares de la madre y su pareja, quienes ya designaron un abogado privado.

"Se secuestraron diversos elementos, pero está el debido proceso, tenemos que notificar a la defensa de la madre. Los próximos pasos son de carácter científico”, concluyeron los fiscales.

Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín