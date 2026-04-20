“Adorni es un piojo resucitado“: el biógrafo de Milei volvió a la carga y pidió que el jefe de Gabinete deje el cargo

Un descargo de Nicolás Márquez en redes sociales la semana pasada en contra de que Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, permanezca como jefe de Gabinete le abrió la puerta a un rally mediático. El biógrafo de Javier Milei, con quien mantiene en la actualidad relación, volvió a la carga este domingo y redobló la apuesta: dijo que Adorni es “un piojo resucitado" y que "lo único que lo sostienen son las fotografías".

Márquez realizó declaraciones a Todo Noticias, donde llamó "piojo resucitado" al jefe de Gabinete. "Es el personaje que de la nada se encuentra con las mieles del poder , con una posibilidad de vida, con una situación muy por encima de lo que siempre estuvo acostumbrado, repentinamente", explicó.

El escritor, aseguró que si lo hecho fue "de buena fe y con todas las de la ley" él celebra "la movilidad social ascendente". "El problema es que él no pudo explicar, mintió, se contradijo y ese crecimiento personal aparece con motivo del acceso a poder".

Márquez confirmó que hoy al jefe de Gabinete " lo único que lo sostiene son las fotografías en las cuales se apoya para tratar de reforzarse a sí mismo porque no tiene peso propio".

"El enojo de Milei con la prensa yo lo banco, pero en esa pulseada no se le quiere entregar a la prensa un funcionario de alto rango. Entiendo el razonamiento, me parece que es desacertado en que aunque se sostenga Adorni en el afán de esta pulseada, el triunfo es pírrico porque el desgaste es furioso", analizó.

Márquez además subrayó que la permanencia en el poder del jefe de Gabinete “le está restando apoyo” a La Libertad Avanza. “No estoy comparando a Adorni con el kirchnerismo porque es como si hubiera robado una mandarina, pero lo que hizo contrasta con todo lo que LLA le pidió a la gente, esfuerzo, paciencia, poner el hombro ", expresó el escritor.

En la misma línea, indicó que el jefe de Gabinete “es un pésimo funcionario” y que políticamente “está perjudicando” a la gestión de Milei: “No sé si lo van a sacar, pero deberían… en esta pulseada lo están sosteniendo y ya deberían haberse tomado cartas en el asunto ”, indicó.

Márquez pareció enviarle nuevamente un mensaje a Adorni con el objetivo de que él tome la decisión de dar un paso al costado pese a la confianza que aún le tienen los hermanos Milei: “Ya tuvo su cuarto de hora”.

"Día a día desacredita al Gobierno, lo que estoy pidiendo a gritos es que se retire, que se vaya . Le hace mal al gobierno", insistió.

El biógrafo remarcó a su vez que a Adorni el cargo de jefe de Gabinete le quedó “enorme” y que el “desprecio popular” que la sociedad siente hacia su figura “fue porque él mismo lo generó”.

"Milei es austero en su vida personal, siempre anda con el bucito de YPF y toma agua con un pedacito de pan. Y el compromiso que le pidió a la gente, sólo se puede aguantar si viene acompañado en una austeridad republicana que contrasta con Adorni y sus aventuras”, remató.

Fuente: Clarín