Arranca una semana de testimoniales clave alrededor de las propiedades de Manuel Adorni

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomará esta semana cinco declaraciones testimoniales clave con las que busca determinar si hubo irregularidades en la compra de tres propiedades por parte de Manuel Adorni . Desde el hijo de una de las jubiladas, los dueños de la inmobiliaria hasta el encargado de la refacción de la casa del barrio privado de Exaltación de la Cruz, son parte de la ronda de testimoniales.

En primer lugar, este lunes deberán presentarse en Comodoro Py desde las 9 de la mañana los dueños de la inmobiliaria Rucci, de donde la justicia federal ya secuestró los boletos de compra-venta del departamento en Miró al 500 en el barrio de Caballito. La primera en declarar será la martillera Natalia Rucci, en tanto que su esposo Marcelo Trimarchi está citado para las 11 de la mañana . El fiscal quiere conocer los detalles del inmueble: el valor inicial del departamento, cómo se realizó la transacción, el estado inicial del departamento y la obra de refacción con su valor final de venta.

Después de la testimonial brindada por la escribana Adriana Nechevenko en la causa, nuevos datos comenzaron a tener en consideración. Fue ella quien mencionó que Adorni conocía al hijo de una de las dos jubiladas que le otorgaron la hipoteca privada de 200.000 dólares para adquirir el departamento del barrio de Caballito . Es la razón por la cual Pollicita citó para este miércoles a Pablo Martín Feijoo , mencionado por la escribana como la persona que conoce el jefe de Gabinete y a su vez es hijo de una de las jubiladas. Pero la precisión de su nombre surge de un documento obtenido por la Fiscalía, cuando cursó una orden de presentación a la inmobiliaria Rucci.

La semana pasada declararon las dos jubiladas que garantizaron la hipoteca privada de 200.000 dólares a favor de Adorni. La madre de Feijoo contó que la operación la realizó su hijo en su totalidad. Asimismo, explicó que no conocía al funcionario y que sólo lo vio el día en que se concretó la escritura del inmueble. También se pidió la declaración testimonial del encargado del edificio la calle Miró al 500 , el departamento de Caballito bajo investigación.

El fis­cal también ras­trea cuánto gastó Adorni en arre­glar la casa en el country . Para reforzar este punto, citó a declaración testimonial a Matías Tabar, el constructor a cargo de los trabajos. Se deberá presentar el viernes 24 de abril en Comodoro Py .

Sobre el lote 380 del barrio privado pidió información a la administración. Les ordenó que le entreguen el detalle sobre cómo se pagó el ingreso al country que asciende a 5.000 dólares. También les pidió los detalles de cómo se abonan las expensas y a nombre de quién figuran. Clarín reveló que el monto es de 700.000 pesos y que están a nombre de Angeletti.

El contratista deberá llevar a Comodoro Py los contratos, presupuestos, facturas y pagos. Todo en el mismo sentido que a la administración de Indio Cuá: quién pagó y cómo se realizaron dichos pagos. Tabar también debe proporcionar el listado de los trabajadores, comunicaciones al respecto con Adorni y los valores finales de la obra, además de los mensajes de Whatsapp con el funcionario y su esposa.

Finalmente, la fiscalía busca determinar el valor real de esa propiedad para así poder establecer las comparaciones pertinentes: ¿figura en la declaración jurada del Jefe de Gabinete? ¿Los valores de mercado condicen con los consignados en la declaración patrimonial? En el dictamen del Ministerio Público Fiscal se volcó la siguiente información: “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”.

La ronda de declaraciones testimoniales concluirá el 27 de abril con Juan Cosentino, el responsable de vender la propiedad del barrio privado Indio Cuá al matrimonio Adorni-Angeletti.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín