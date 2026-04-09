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Abusó de una mujer que caminaba por la calle y fue condenado a un año de prisión en menos de 72 horas

Redacción CNM abril 09, 2026

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Un episodio de violencia en Montserrat terminó en un rápido accionar por parte de la Justicia porteña: condenaron a un hombre a menos de 72 horas de haber cometido el hecho.

El delincuente tiene 28 años y fue condenado a un año y tres meses de cárcel por abuso sexual (tocamientos), exhibiciones obscenas y lesiones.

El caso ocurrió en Lavalle al 800, pleno microcentro, cuando una mujer caminaba hacia su trabajo. Al llegar a la esquina en la calle Esmeralda, se encontró con un hombre que orinaba en una pared. Este, al verla, le hizo exhibiciones obscenas y le gritó insultos de tono sexual .

La situación empeoró cuando el agresor siguió a la víctima, la tomó por al cintura y la tocó en distintas partes del cuerpo , mientras continuaba exhibiendo sus genitales.

Mientras la policía identificaba al sospechoso, el padrino y la pareja de la víctima, junto a su hijastro de 7 años, llegaron al lugar. En ese momento, el hombre agredió al padrino. Lo golpeó y le clavó una varilla en la espalda.

Los efectivos intervinieron y la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal , dispuso la detención del acusado y la recolección de pruebas y testimonios. El informe médico legal determinó que el agresor estaba lúcido, orientado y con plena conciencia de sus actos . La Justicia descartó la inimputabilidad.

La jueza Karina Andrade del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, condenó al agresor a un año y tres meses de prisión por abuso sexual, exhibiciones obscenas y lesiones graves. Además, fue declarado reincidente.

Otra de las medidas que tomaron fue extraer muestras biológicas para incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

Fuente: TN


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