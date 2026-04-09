Ordenaron procedimientos en 15 clubes de fútbol por los contratos con Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este jueves procedimientos en 15 clubes del fútbol argentino para buscar documentación sobre sus contratos con Sur Finanzas , la empresa de Ariel Vallejo , quien fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los operativos están a cargo de la Policía Federal y se ordenaron en los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.

Fuente: Clarín