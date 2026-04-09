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NACIONALES

Ordenaron procedimientos en 15 clubes de fútbol por los contratos con Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo

Redacción CNM abril 09, 2026

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El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este jueves procedimientos en 15 clubes del fútbol argentino para buscar documentación sobre sus contratos con Sur Finanzas , la empresa de Ariel Vallejo , quien fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los operativos están a cargo de la Policía Federal y se ordenaron en los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.

Fuente: Clarín


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