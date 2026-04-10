A un año del escándalo del fentanilo, la ANMAT dio de baja los laboratorios de García Furfaro

A un año de que estallara el escándalo del fentanilo contaminado, la ANMAT dio de baja definitiva las habilitaciones de los laboratorios de Ariel García Furfaro, HLB Pharma y Ramallo .

Según se informó oficialmente, la agencia sanitaria canceló los legajos de ambos laboratorios .

El Gobierno remarcó que “no se trata de una medida aislada ni coyuntural, sino de la culminación y el último paso del proceso ”, que se inició con la disposición 3158/2025 que, en mayo del año pasado, había inhibido las actividades productivas de ambas firmas y prohibido la comercialización de todos sus productos.

“Desde el momento de la inhibición, ninguno de los laboratorios volvió a producir”, enfatizaron fuentes oficiales. Y aseguraron que la baja definitiva “se sustenta en evidencia técnica, inspecciones, antecedentes regulatorios y elementos incorporados en sede judicial” y que “tiene como objetivo proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos”.

Los certificados de los productos de ambas compañías no se van a eliminar sino que se reinscribirán a su vencimiento, a fin de preservarlos como activos en el marco del expediente penal en el que se investigan 111 muertes vinculadas al fentanilo contaminado producido por HLB y Ramallo.

La causa que investiga las muertes y el daño a pacientes que lograron sobrevivir al opiáceo adulterado ya tiene casi un año y la etapa de investigación no está tan lejos de terminar. Hay 14 procesados, en su mayoría directivos, técnicos y responsables de las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, las firmas que desarrollaron el fentanilo, aunque en la práctica eran las dos caras de una misma moneda .

Fueron dos los lotes en los que se logró detectar la presencia de bacterias potencialmente mortales: el 31.244, del que la Justicia confirmó que ninguna ampolla contaminada se llegó a utilizar; y el decisivo 31.202. En ese lote había casi 155.000 ampollas . Dos tercios fueron recuperadas por la Justicia y unas 45.000 llegaron a centros de salud y fueron a parar a las salas de internación.

Esta semana, HLB volvió a estar en la mira por el caso del enfermero al que encontraron muerto en Palermo con más de 100 ampollas de distintas drogas . Tres de ellas eran del laboratorio de García Furfaro , pero no de los lotes contaminados, que fueron todos recuperados por el juzgado que lleva adelante la investigación, a cargo de Ernesto Kreplak.

En una resolución que emitió en noviembre, el juez aclaró que el juzgado sólo se iba a focalizar en los lotes del período investigado por la contaminación y se desvinculó de la custodia del resto de las ampollas de fentanilo y de otros fármacos elaborados por HLB y Ramallo, que podrían haber sido producidos sin que se cumplieran las buenas prácticas de manufactura.

Esta disposición de la ANMAT, ahora, recordó a las instituciones que cuenten con productos, insumos y medicamentos alcanzados por su disposición de marzo "que en caso de traslado, destrucción, y/o disposición final deberán garantizar adecuadamente la trazabilidad según la clasificación de tales productos, insumos y medicamentos".

Fuente: Clarín