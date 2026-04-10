Muerte de Ángel: el procurador de Chubut advirtió que detendrán a la madre y su pareja si se confirma que el nene falleció por golpes que le dieron

El Procurador General de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, afirmó que si la autopsia confirma la sospecha de que Ángel, el nene de cuatro años que murió el domingo de Pascuas en Comodoro Rivadavia , tuvo "una muerte violenta" serán "traídos inmediatamente a proceso la madre biológica y la pareja de la madre".

Consultado acerca de si se trata de una muerte violenta , respondió: " Esa es la sospecha que tenemos . En el transcurso de la mañana todavía no me he podido comunicar con el fiscal jefe para ver si, por fin, tenemos el informe de la autopsia".

"Esa es la sospecha que hay. Obviamente, si esa sospecha se corrobora, serán traídos inmediatamente a proceso la madre biológica y la pareja" , anticipó en diálogo con radio Mitre .

En ese marco, Miquelarena indicó que este jueves "el fiscal jefe estaba apurando a la forense para que le haga el informe preliminar, porque luego puede ser que haya que hacer algún tipo de análisis patológico, y eso demora un poco más de tiempo, pero al menos con el informe preliminar alcanza como para saber si estamos en presencia de un delito ".

Ante la pregunta puntual acerca de si el nene presentaba golpes en la cabeza, respondió: "Según nos refieren, en principio habrían detectado algún golpe en la cabeza. Sí, efectivamente, pero estamos esperando el informe".

Al referirse a una inspección realizada en la vivienda que Ángel López pasó sus últimas horas con vida, el Procurador indicó que "se secuestraron los celulares" de la madre biológica del nene y la pareja , para hacer una inspección.

"Efectivamente se secuestraron (los celulares), se hizo la inspección. Esto se hizo prácticamente de inmediato cuando nos enteramos del hecho como para asegurar ese tipo de pruebas y que no desaparezca”, puntualizó el Procurador y aclaró que la madre del nene y la pareja "están siendo monitoreados".

Y detalló: "Sabemos perfectamente bien dónde están, dónde está esta pareja. Se fueron del lugar por temor a ser linchados . No iba a ser la primera vez que suceda un hecho de esta naturaleza en Comodoro Rivadavia, ya tenemos un caso de un hombre que fue linchado porque lo acusaban el hijo de ese hombre de haber cometido una violación y después resultó que era falso".

Según indicó Miquelarena, "lo más urgente en este momento es tener el resultado de la autopsia, aunque sea el resultado preliminar, como para poder determinar si efectivamente estamos en presencia de un delito y tomar cartas en el asunto".

Ante la consulta reiterada acerca de si, en caso de que se confirme que Ángel tenía golpes en la cabeza, la madre y el padrastro serán detenidos inmediatamente, el Procurador respondió afirmativamente. " No le quepa la menor duda ", sentenció.

"De tratarse de un homicidio, potencialmente estamos hablando de una cadena perpetua. Entonces, imagínese que no se va a dejar librado a que se manden a mudar. No quiero apresurarme porque por ahí el informe dice otra cosa. Hay que ser prudentes", concluyó.

Fuente: Clarín