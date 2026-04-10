Renunció un juez federal acusado de publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales

El juez federal de Mar del Plata Alfredo López presentó su renuncia al cargo mientras atraviesa una causa por mal desempeño de sus funciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación que podría llevarlo a juicio político.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que López, titular del juzgado federal 4 de Mar del Plata, presentó su dimisión a partir de este miércoles pasado pero todavía no fue aceptada. López es juez desde agosto 2002 cuando fue nombrado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

La renuncia debe ser aceptada por el gobierno nacional pero antes de tomar esa decisión, el Ministerio de Justicia de la Nación le pidió al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti , que informe si López tiene procesos abiertos.

López está acusado de publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales y la Comisión de Acusación del Consejo aprobó hace un mes un dictamen para que sea enviado a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Solo resta que se reúna el plenario del organismo para tratar el tema y eventualmente aprobarlo. Si eso ocurre, López quedará suspendido en el cargo y enviado a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La expectativa ahora es qué ocurre primero: si el tratamiento en el plenario o la aceptación de la renuncia, en caso que así ocurra. Si al juez se la aceptan podrá cobrar la jubilación. En cambio, la ley establece que un juez destituido pierde la jubilación.

El juez López fue investigado en el Consejo por haber publicado en su cuenta de la red social "X" mensajes considerados antisemitas en los que hacía referencia al sionismo, el estado de Israel y el conflicto en medio oriente. Cuando declaró ante el Consejo el año pasado dijo que a pesar de ser juez tiene el derecho a opinar: "No se contempló que un magistrado no pierde su condición de ciudadano".

Por unanimidad la Comisión de Acusación, que preside el abogado Alberto Maques, aprobó el juicio político de López por “manifestaciones de contenido antisemita, discriminatorio y hostil hacia la comunidad judía, así como expresiones que atribuyen responsabilidad colectiva a dicho grupo por hechos vinculados al conflicto de medio oriente y que reproducen estereotipos y teorías conspirativas históricamente asociadas al antisemitismo".

La acusación fue votada por Maques, el diputado nacional del PRO Álvaro González , el senador nacional de La Libertad Avanza Luis Juez y diputado oficialista Gonzalo Roca .

La causa se inició por denuncias que presentaron la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y por la diputada nacional Sabrina Ajmechet contra el juez López por publicar en su cuenta de la red social X mensajes discriminatorios y antisemitas vinculados a Israel, al ataque a Gaza, al judaísmo y a Malvinas.

A fines del año pasado, López se presentó en el Consejo para defenderse: “No se contempló que un magistrado no pierde su condición de ciudadano. En 40 años en el poder judicial no tuve denuncia o recusación por los hechos que se me imputan. Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿me he convertido en 40 años en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín