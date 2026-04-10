Locura en Rosario: se negó a pagar en un bar, le pegó una trompada en la cara a la moza y lo detuvieron

Un hombre fue detenido este jueves por la mañana en Rosario tras golpear brutalmente a una moza en un bar del microcentro, luego de negarse a pagar su consumo por adelantado.

El hecho ocurrió en un local de calle Sarmiento al 700, donde la trabajadora resultó con heridas en el rostro y el agresor fue interceptado por la policía a pocas cuadras.

Según informaron desde el lugar, el hombre se sentó en una mesa del interior del bar y reaccionó con violencia cuando la empleada le pidió que abonara antes de consumir, una medida que el comercio había adoptado por antecedentes con el mismo cliente.

Las imágenes difundidas muestran la secuencia: el agresor se levanta y le da una piña en la cara , para luego retirarse caminando con calma hacia calle Córdoba.

Producto del ataque, la moza sufrió una lesión en la nariz y múltiples golpes en la cara . Sus compañeras indicaron que quedó en estado de shock y que realizará la denuncia. “Está muy asustada en su casa, no es la primera vez que pasamos por esto”, señalaron.

Trabajadoras del bar advirtieron que el detenido es un cliente habitual que ya había protagonizado distintos incidentes. Según relataron, suele irse sin pagar, intentar llevarse objetos o generar disturbios dentro del local.

Mientras algunas empleadas plantearon que podría tener algún trastorno, otras sostuvieron que actúa con plena conciencia. “Nos sentimos expuestas; hoy fue un golpe, pero no sabemos qué puede pasar la próxima vez ”, afirmaron.

Tras el ataque, el hombre fue localizado y detenido por la policía en las inmediaciones del bar. El caso quedó bajo investigación.

Fuente: TN