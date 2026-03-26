Vuelven las tormentas a Buenos Aires: cuándo se esperan este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo en donde indicó que volverían las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana.

Según detallaron, el sábado por la madrugada y la mañana se prevé una probabilidad de tormentas de entre 10 y 40% con una mínima de 21 grados. A su vez, habrá vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde se mantienen las mismas probabilidades de tormentas aisladas con una máxima de 25 grados. También, con vientos de entre 7 y 12 km/h del noreste.

El domingo se esperan tormentas aisladas , entre 10 y 40% de probabilidades, durante la mañana con una mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados. Se esperan vientos del este de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde apenas hay 10% de probabilidades de precipitaciones y cielo mayormente nublado con vientos leves de entre 7 y 12 km/h del noreste.

Fuente: TN