NACIONALES

Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegarían y cómo va a estar el tiempo esta semana

Redacción CNM marzo 02, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo para esta primera semana de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y detalló que podrían volver las lluvias .

Según indicaron, para la madrugada y mañana del jueves 5 de marzo se prevé entre un 10 y 40% de probabilidades de lluvias . La mínima será de 19° y la máxima de 26°. Para la tarde se esperan 10% de probabilidades de precipitaciones. Durante todo el día va a haber vientos de entre 13 y 22 km/h del este .

Fuente: TN


