Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegarían y cómo va a estar el tiempo esta semana

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo para esta primera semana de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) y detalló que podrían volver las lluvias .

Según indicaron, para la madrugada y mañana del jueves 5 de marzo se prevé entre un 10 y 40% de probabilidades de lluvias . La mínima será de 19° y la máxima de 26°. Para la tarde se esperan 10% de probabilidades de precipitaciones. Durante todo el día va a haber vientos de entre 13 y 22 km/h del este .

Fuente: TN