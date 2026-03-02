Steve Jobs, fundador de Apple: “Tenés que encontrar eso que amás, tanto para tu trabajo como tu pareja”

NACIONALES

En una época marcada por la urgencia, la presión por “llegar” y las decisiones tomadas a las apuradas, Steve Jobs dejó una frase que apunta directo a lo esencial: “ Tenés que encontrar eso que amás, tanto para tu trabajo como tu pareja ”. Lejos de una consigna romántica, el mensaje resume una filosofía de vida basada en la pasión, la coherencia y la elección consciente.

Jobs estaba convencido de que aceptar caminos que no entusiasman termina pasando factura. “ Tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que creés que es un gran trabajo ”, decía. Y completaba esa idea con otra de sus frases más recordadas: “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hacés”.

Esa mirada no se limitaba al plano profesional. Jobs creía que en el amor ocurría algo similar: conformarse por miedo, comodidad o presión social llevaba a una vida a medias. “ No te conformes ”, repetía como una advertencia constante, tanto para el trabajo como para las relaciones personales.

A lo largo de su carrera, el cofundador de Apple defendió la idea de escuchar la intuición. “ Tené el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente querés ser ”, afirmaba. Para él, ignorar esa voz interna era una de las formas más seguras de perder el rumbo.

Hoy, cuando muchas personas sienten que viven atrapadas en rutinas que no eligieron del todo, las palabras de Jobs siguen funcionando como un llamado a frenar y replantearse decisiones profundas. “A veces la vida te golpea con un ladrillo. No pierdas la fe”, decía, convencido de que incluso los tropiezos forman parte del camino.

Su mensaje final era claro y directo: tanto en el amor como en el trabajo, no se trata de encontrar algo perfecto, sino algo verdadero. Para Steve Jobs, una vida plena empezaba en el momento en que uno deja de conformarse y se anima a buscar lo que realmente ama.

Steve Jobs fue un empresario, inventor y visionario estadounidense que marcó un antes y un después en la historia de la tecnología. Cofundó Apple en 1976 y fue una de las mentes detrás de productos que cambiaron la vida cotidiana de millones de personas, como la computadora personal, el teléfono inteligente y los dispositivos multimedia centrados en el usuario.

A lo largo de su carrera, Jobs se destacó por su obsesión con el diseño, la simplicidad y la excelencia. Aunque fue apartado de Apple en los años 80, regresó a fines de los 90 y lideró la transformación de la empresa hasta convertirla en una de las más valiosas del mundo. Su legado trasciende la tecnología: sus ideas sobre creatividad, pasión y sentido de vida siguen influyendo en el trabajo, la educación y la cultura contemporánea.

Fuente: TN