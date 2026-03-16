Volcó un micro en la ruta 9: hay más de 40 heridos y un pasajero debió ser operado

Durante la madrugada de este lunes un micro de larga distancia volcó sobre la ruta 9 y dejó más de 40 heridos . Uno de ellos sufrió heridas graves y debió ser operado. Ocurrió a la altura de la localidad Gobernador Castro , dentro del partido de San Pedro, en el kilómetro 177.

El impacto sorprendió a las 50 personas mientras dormían; se trasladaban desde Córdoba Capital hasta la ciudad de Mar del Plata. Los heridos, con lesiones diversas, fueron llevados al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa , de San Pedro.

Una de las víctimas tuvo que ser operada de urgencia debido a un golpe en la zona abdominal . Por el resto de los ingresados al centro, todos sufrieron lesiones leves y cuadros de politraumatismos y fracturas en miembros superiores, sobre todo en hombros y codos.

" Se trasladaron en principio 45 pacientes hacia la guardia del hospital de San Pedro. Después de una atención primaria, 25 personas fueron dadas de alta y quedan algunos en observación ", dijo Fabio Giovanattoni, el director de Defensa Civil de San Pedro.

El colectivo pertenecía a la empresa Buses Lep y terminó sobre el cantero central de la autovía. En el lugar también trabajaron la Policía Vial y los peritos de la Policía Científica en busca de elementos que esclarezcan las condiciones del hecho.

Se investiga si el vuelco se originó a causa de una mala maniobra o si el chofer, de 43 años, se quedó dormido . Ante la magnitud del hecho, intervino la policía local, como así también autoridades viales y ambulancias de las localidades de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro de forma coordinada. En el caso interviene la fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Nicolás.

Fuente: Clarín