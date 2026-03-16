Ordenan bloquear el acceso desde Argentina a Polymarket, el polémico mercado de predicciones que anticipó la inflación de febrero antes que el INDEC

El sitio Polymarket ya no podrá ser utilizado desde la Argentina . La Justicia porteña ordenó bloquear el acceso a la polémica plataforma de mercados de predicción más grande del mundo. La medida es de alcance nacional y convierte al país en el primero de la región que aplica una restricción total .

La medida -que ya fue ordenada y se espera que sea aplicada en forma paulatina- se da días después de que el sitio adelantara el dato de inflación de febrero , que fue de 2,9%, al revertir sospechosamente la tendencia de los pronósticos 15 minutos antes de que el INDEC publicara el dato oficial.

Polymarket se presenta como un mercado de predicción pero en la práctica es una forma de apostar a casi cualquier cosa que nació en la pandemia y se volvió popular en la campaña electoral entre Donald Trump y Kamalah Harris, cuando el magnate empezó a difundir estos mercados porque le daban mejor que las encuestas: el 55,5% se la jugaba -literalmente- por él.

En el último tiempo, por ejemplo, fueron muy populares las apuestas sobre si Estados Unidos capturaría a Nicolás Maduro o si atacaría a Irán, ambas claro con resultados positivos y grandes inversiones sobre la hora que levantaron sospechas sobre el uso de información privilegiada. También hay otras más divertidas, como si se confirmará la existencia de vida extraterrestre antes de determinada fecha.

Por lo pronto, todo consiste en apostar dinero ante una pregunta que se responde por sí o por no. Y ese fue el motivo por el que terminó siendo bloqueada en la Argentina .

Es que el sitio funcionaba sin la autorización correspondiente para hacer apuestas en nuestro país y por eso fue denunciado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), a lo que se sumó otra demanda de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA). Esto derivó en una causa que fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA) y que estuvo en manos de la jueza Susana Parada.

La investigación, que contó con la intervención técnica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, permitió establecer que el sitio operaba como un sistema de apuestas online encubierto bajo la modalidad de “mercados de predicción” , una práctica que se expandió rápidamente en distintos países en los últimos años.

La resolución de la Justicia sostiene que la plataforma presentaba características que incrementaban significativamente los riesgos para los usuarios . Permitía realizar operaciones con criptomonedas y tarjetas de crédito, no exigía verificación de identidad ni de edad, y habilitaba la creación de cuentas en pocos minutos.

¿Cuál era el riesgo? Que no tiene mecanismos sólidos de control y por lo tanto permite el acceso de cualquier persona, incluidos chicos , a realizar apuestas.

En base a las pruebas que reunió la fiscalía a lo largo de su investigación, el juzgado dispuso el bloqueo del acceso a la plataforma y a todas sus variantes en todo el territorio de la República Argentina, ya que si bien el fallo es de la Justicia porteño, el sitio no cuenta con autorización en ninguna provincia.

"Para la ejecución de la medida se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a implementar las acciones necesarias a través de los proveedores de servicios de internet", detalló el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en un comunicado emitido este lunes por la mañana.

La resolución les ordenó ademas a Google Inc. y Apple Inc. que eliminen y restrinjan el acceso a las aplicaciones móviles de la plataforma en sus sistemas operativos Android e iOS en todo el país, incluyendo a usuarios ya registrados en la Argentina.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron a Clarín que la medida de bloqueo ya fue dictada pero que -por como está diseñada la estructura de internet y por la ley argentina- es ENACOM quien debe hacer llegar el bloqueo a todos los ISP (proveedores de Internet) para que procedan al bloqueo definitivo . Por lo tanto, la ejecución definitiva depende de las empresas (Google y Apple en este caso) y de las empresas de Internet para que corten el acceso.

Fuente: Clarín