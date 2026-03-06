Volcó un camión en Villa Urquiza: rescataron al chofer que había quedado atrapado

Un camión de gran porte de hormigón volcó en el barrio porteño de Villa Urquiza y el chofer está atrapado en la cabina. Los Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar para rescatarlo.

Según las primeras investigaciones, el vehículo iba camino a descargar cemento, cuando parte del pavimento se quebró, lo que generó que la rueda del camión se hunda y provoque el vuelco.

En una de las filmaciones captadas por un vecino de la zona se aprecia como la calle presenta una falla , que confirma el motivo del accidente en la calle Bauness entre Olazabal y Mendoza.

Según informó el SAME a la Agencia Noticias Argentinas, como consecuencia del incidente vial, el camionero sufrió la fractura de uno de sus hombros, motivo por el que fue derivado al Hospital Pirovano.

La cuadra se encuentra cortada para el tránsito mientras la dotación trabaja para enderezar el vehículo y finalmente retirarlo .

