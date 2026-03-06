Irresponsabilidad fatal en Jujuy: una beba murió asfixiada por una manta cuando viajaba en moto con su madre

NACIONALES

Pensaron que la pequeña estaba dormida y cansada por el viaje, pero estaba muerta. Una tragedia conmociona a la localidad de Abra Pampa , en Jujuy , donde falleció una beba por asfixia cuando iba atada en la espalda de su madre . Viajaban en moto.

La pequeña, de apenas un año y medio, era trasladada en una manta de aguayo , un tejido artesanal muy utilizado en el norte. El hecho ocurrió el lunes pasado, mientras la madre, de 38 años, y su hijo, quien conducía el vehículo, viajaban desde el paraje Rumicruzi.

Al llegar a destino, la familia acostó a la beba pensando que aún no se despertaba. Con el pasar del tiempo, se dieron cuenta que la menor no reaccionaba; fue entonces cuando la trasladaron con urgencia hasta el Hospital Nuestra Señora del Rosario . Al llegar, los médicos confirmaron que la niña se encontraba sin vida.

El personal de salud advirtió que la beba se habría asfixiado y, como consecuencia, este cuadro le produjo la muerte por un paro cardiorrespiratorio . Los intentos por reanimarla fueron en vano y, ante el escenario, no se consideró necesaria la realización de una autopsia.

Tras constatar el fallecimiento, fue el personal de la comisaría de la zona el que intervino de inmediato. El examen forense preliminar constató las causas de la muerte y la investigación del caso quedó a cargo de los efectivos de la Seccional Nº 16.

Fuente: Clarín