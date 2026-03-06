Detectan un caso de influenza aviar en Mar del Plata y activan medidas sanitarias

ZONALES





El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la detección de un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en la ciudad de Mar del Plata.





Según informó el organismo, el virus fue identificado mediante diagnóstico de laboratorio en aves de traspatio, específicamente gallinas y patos, que se encontraban en un predio de la ciudad.





Tras la confirmación del caso, Senasa delimitó un área de prevención alrededor del foco e inició las acciones previstas en su plan de contingencia sanitario, que incluyen medidas de biocontención, vigilancia epidemiológica y control sanitario para evitar la propagación del virus.





Desde el organismo también señalaron que, tras analizar la zona afectada, no se detectaron granjas avícolas comerciales dentro del perímetro establecido, lo que reduce el riesgo de impacto en la producción avícola.





No obstante, en los predios con aves de traspatio ubicados dentro del área de prevención se reforzarán los controles y las medidas de manejo sanitario para disminuir la posibilidad de transmisión.





Recomendación a productores





Senasa solicitó a productores y tenedores de aves notificar de inmediato cualquier situación sospechosa, especialmente si se registra alta mortandad o síntomas nerviosos, digestivos o respiratorios en los animales.





Las notificaciones pueden realizarse a través de los canales oficiales disponibles en el micrositio de influenza aviar del organismo sanitario.