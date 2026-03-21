Video: una pareja intentó evitar un robo, chocó mientras escapaba y ahora lucha por su vida

Una pareja fue víctima de una brutal secuencia en el partido de Quilmes mientras andaba en motocicleta. Los dos jóvenes eran perseguidos por dos delincuentes cuando, en el intento de querer escapar y evitar un robo, chocaron y resultaron gravemente heridos.

Todo ocurrió el lunes a la madrugada, entre la Avenida Roca y Felipe Amoedo, cuando Brian Paniagua , de 21 años, y su novia, Zamira Roldán , de 22, circulaban en moto por la zona.

En ese momento, unos sospechosos que viajaban a bordo de otro vehículo empezaron a seguirlos con intenciones de robo , según declaró la familia.

De acuerdo a El Operativo, la escena se tornó más dramática y los jóvenes intentaron evitar que los asalten, huyendo a alta velocidad . Sin embargo, por una mala maniobra, perdieron el control de la moto y terminaron impactando de forma brutal contra una esquina.

Ante eso, varios vecinos fueron a asistirlos rápidamente hasta que llegara personal policial, mientras que los criminales se dieron a la fuga.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Bicentenario de Monte Grande, donde le diagnosticaron una fractura de cráneo de extrema gravedad . Por su parte, la chica fue internada en el Hospital de Quilmes, con los pulmones perforados y fracturas de costillas y clavícula .

Debido a la complejidad del cuadro, ambos fueron inducidos a coma y permanecen en estado reservado, luchando por su vida. Los investigadores trabajan para identificar y capturar a los presuntos delincuentes, mientras intentan esclarecer la mecánica del hecho.

Fuente: TN