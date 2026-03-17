MADARIAGA: encontraron sin vida al abuelo que era intensamente buscado

MADARIAGA





Un trágico desenlace tuvo la búsqueda de Arsenio Medina en General Madariaga, luego de que fuera hallado sin vida durante la tarde tras varias horas de operativo.





El cuerpo fue encontrado en un descampado ubicado en la zona de calles 20 de Junio y Estados Unidos, a pocos metros de su domicilio en el barrio Belgrano, área donde se había concentrado la búsqueda.





En el lugar trabajó personal policial y se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. De acuerdo a las primeras informaciones, todo indicaría que se trató de una autodeterminación, aunque la causa quedará sujeta a la investigación judicial.





Las últimas horas





Durante la mañana, Medina había salido de su casa con destino al Hospital Municipal, donde visitó a un nieto que se encuentra internado.





Posteriormente, cámaras de seguridad municipales lo registraron caminando por distintos puntos de la ciudad, mientras que un vecino aportó una imagen en la que se lo veía muy cerca de su vivienda, uno de los últimos registros con vida.





Con esos datos, el operativo de búsqueda se focalizó en el barrio Belgrano, donde finalmente fue localizado.





La noticia generó profundo pesar en la comunidad, que durante toda la jornada se había movilizado para colaborar en su búsqueda.