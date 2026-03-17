Salta: dos hermanos encontraron a su madre muerta y a su pareja ahorcada y sospechan que se trataría de un femicidio

En el barrio San Calixto, zona sur de la ciudad de Salta , dos hermanos encontraron a su madre muerta cuando regresaron del colegio y la pareja de la mujer ahorcada a pocos metros . La Justicia investiga el caso como posible femicidio.

La víctima, identificada como Vanesa Guadalupe García, de 41 años, vivía en su casa ubicada detrás de Parque La Vega y en inmediaciones de San Remo en una zona de calles de tierra. Por allí caminaron los menores que, de pronto, cerca de las 13.45, gritaron: "Mi mamá está muerta… Beto la mató. Mi mamá está muerta, Beto la mató".

La denuncia a viva voz del niño, que estaba junto a su hermana, fue escuchada por vecinos, reconstruyó el diario El Tribuno, mientras este no se pudo sostener de pie y cayó en la zona de una pequeña cancha de fútbol.

Algunos vecinos intentaron contener a los niños y otros ingresaron a la vivienda para corroborar lo sucedido. Allí, García presentaba "signos de violencia compatibles con asfixia" y, cerca suyo, presuntamente colgado, estaba Aníbal Palacios, su pareja, un hombre de 51 años.

Recién entonces se produjo el llamado a las autoridades. Minutos después, llegó la policía y una ambulancia del SAMEC. La escena fue rápidamente resguardada por efectivos policiales a la espera de la llegada de los investigadores.

La causa quedó en manos de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien dirige la investigación por la muerte violenta de la mujer y el posterior fallecimiento de quien sería su pareja.

Los cuerpos fueron trasladados posteriormente al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizarán las autopsias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte.

Según la prensa local, y a falta de confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a un presunto femicidio seguido de suicidio.

En redes sociales, el hijo de Vanesa Guadalupe García, dejó algunos mensajes en redes sociales en los que lamenta no volver a verla y destaca lo que significó ella para él.

"No sé cómo explicar lo que siento... te voy a extrañar siempre", escribió, y agregó una promesa que golpea fuerte: "Voy a cuidar de mis hermanos con todas mis fuerzas".

Además, con música y una foto suya con su mamá, expresó también: "Espero mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro contando lo bien que lo ha hecho".

Fuente: Clarín