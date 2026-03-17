Otro crimen en el Conurbano: forzaron una reja, entraron a su casa a robar y lo torturaron hasta matarlo

El último fin de semana se registraron cuatro hechos graves de inseguridad en el Conurbano bonaerense. El último en conocerse fue el primero de esta seguidilla sangrienta. Ocurrió el viernes en Ituzaingó. Andrés Aníbal Cerviño (54) fue maniatado y asesinado en una entradera en su casa ubicada en Bacacay 918.

Según informaron fuentes de la investigación a Clarín, al menos cuatro personas habrían participado del crimen, pero por ahora hay un solo detenido. Se trataría de una banda que días atrás robó a una jubilada de 89 años en la misma zona.

La Policía llegó al lugar tras el llamado de la hermana de la víctima, Viviana Cerviño, quien llegó a la casa y notó que la puerta de entrada estaba abierta. Al ingresar, encontró a Andrés atado de pies y manos en su habitación , sin signos de vida. Minutos más tarde, una ambulancia confirmó que estaba muerto.

La casa estaba revuelta y una de las rejas de una ventana forzada . La Fiscalía N° 2 de Ituzaingó, a cargo de María Silvana Bonini, tomó intervención y ordenó preservar el lugar para las pericias.

El resultado de la autopsia arrojó que la causa de muerte del comerciante fue por asfixia por compresión y sofocación. Lo ahorcaron y le taparon la nariz y la boca para que no pudiera respirar.

Además, solicitó las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ituzaingó y privadas de la zona. Como resultado, se identificó un auto que habría sido utilizado por los delincuentes para llegar e irse de la casa de la víctima. Se trata de un Renault Fluence gris .

El coche ya había sido utilizado en el robo de una jubilada de 89 años, también en Ituzaingó, según la Policía. Pero no fue el único dato llamativo. También había aparecido meses antes en una publicación de Marketplace (Facebook), donde a pesar de estar inhibido para la venta era ofrecido a la venta por un usuario con nombre falso, “Ariel Gutiérrez”.

Con el correr de las horas, la fiscalía estableció que el Fluence gris estaba vinculado a una banda de Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, y a la vez estaba registrado como Uber . Los investigadores le pidieron informes a la empresa para identificar a la persona habilitada para usarlo en la aplicación.

Con todos estos elementos, pidieron el secuestro del auto y pasaron la información a los anillos digitales emitió un pedido de secuestro y se dio aviso a los anillos digitales y centros de monitoreo, tanto en la provincia como en la Ciudad. La policía encontró el auto y logró interceptarlo en Castañares y Larrazábal, en Mataderos.

Ahí mismo fue detenido Víctor Fernando David Cequeira (42) por el delito de homicidio en ocasión de robo.

Cequeira llevaba puesta una gorra amarilla , la misma que se ve apoyada sobre el tablero del auto en las imágenes de las cámaras de seguridad en el crimen de Andrés Cerviño como del robo de la jubilada.

Además, se secuestró el teléfono de Cequeira, quien se negó a declarar, según informaron fuentes de la fiscalía a Clarín.

"Serían al menos cuatro los que participaron pero por el momento solo uno está detenido", dijo a Clarín una fuente del caso.

Los investigadores ahora buscan identificar y detener al resto de los integrantes de la banda que habrían participado del crimen de Andrés Cerviño y del robo a la jubilada.

Los robos violentos ocurridos en el gran Buenos Aires representan el 51% de los hechos registrados en todo el país. Tal es así, que este fin de semana otras tres personas fueron asesinadas en ocasión de robo.

Cristian Eduardo Pereyra (39) era docente, pero también trabajaba como chofer de una aplicación de viajes para llega a fin de mes. El sábado a la noche, mientras realizaba un viaje quisieron robarle el auto y fue asesinado en la autopista Presidente Perón, en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Según pudo saber Clarín , la víctima recibió tres balazos y quedó detenido un policía, Matías Alejandro Vizgarra Riveros (23), quien se desempeñaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Bonaerense y fue desafectado de inmediato.

El hecho se registró a la altura del barrio San Javier, mano a Ezeiza, y el caso, caratulado "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego", es investigado por el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza.

Pereyra era docente en las escuelas técnicas 8 y 10 y papá de una nena que había cumplido 3 años a fines de 2025.

Otro trágico hecho ocurrió este domingo alrededor de las 6.30, en Guatemala y Moldes en San Justo, La Matanza. Eduardo José Gómez (53) salió caminando de su casa hasta su trabajo como remisero. Solían ir a buscarlo su compañero por seguridad, pero se demoró y él decidió salir igual. Hasta intentó tranquilizar a su pareja, Maribel, que le pidió que lo esperara "un ratito": "Ahí vinieron", le mintió.

Apenas caminó dos cuadras cuando fue sorprendido por dos motochorros, que le dispararon en la pierna izquierda. Eduardo murió desangrado ya que el tiro le cortó la arteria femoral. Tenía un hijo de 21 años.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa cuando uno de los ladrones se baja de la moto y Gómez lo enfrenta con un palo. Tras caer al piso durante el forcejeo, recibe un disparo y, a pesar de eso, se levanta y sale caminando. El remisero cayó en la esquina y los motochorros escaparon con su morral y el celular en una Honda XR 150..

La pareja estaba preocupada y le mandó un mensaje de WhatsApp para preguntarle si había llegado a su trabajo. Allí uno de los ladrones respondió con el celular robado: "Sí, llegué bien". El crimen es investigado por el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza..

Antes de terminar el fin de semana, otro hecho de violencia tuvo lugar en Almirante Brown. Roberto Antonio Peralta (73) estaba en su negocio de la calle Santa Cruz 1110, en el barrio San José. Ya estaba por cerrar, pero después de que salieron dos clientes entraron dos ladrones al local y lo amenazaron con robarle. Eran las 21.10 del domingo.

No está claro qué pasó dentro del comercio, aunque la víctima se habría resistido al asalto y terminó recibiendo cuatro disparos. Una de esas balas lo hirió en la ingle y Peralta murió por la gravedad de sus heridas. Los dos hombres escaparon, se presume, en una camioneta utilitaria color roja.

Roberto tenía su negocio delante de su casa, en la calle Santa Cruz 1110, entre Bolívar y Frías, en San José, una localidad en el límite entre Lomas de Zamora y Almirante Brown, al sur del Gran Buenos Aires.

La investigación quedó en manos del fiscal Sergio Zárate, de la fiscalía N° 3 de Almirante Brown, descentralizada de Lomas de Zamora, que ordenó que registraran las cámaras de seguridad de la zona y que tomaran declaración a los testigos.

Tras rastrearon la camioneta roja, una Renault Kangoo, detuvieron a dos personas. Mario Alberto Cajal, con domicilio en Temperley y antecedentes por robo a mano armada en Quilmes y Avellaneda. Había estado preso y recuperó la libertad en 2021.

Y el presunto autor del disparo, llamado Adrián Eduardo Rodríguez, de 51 años, en El Peligro, una localidad del partido de La Plata sobre la autovía 2. También tiene antecedentes por estafa, por una causa en 2010. Según pudieron establecer, llevaban alrededor de 30 minutos merodeando la zona antes de entrar al almacén de Roberto.

Este martes, los familiares y amigos de Peralta le dieron el último adiós en una casa velatoria de Rafael Calzada.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín