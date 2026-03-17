El festejo de Vinicius que desató el enojo de los hinchas tras su gol de penal al Manchester City

Un nuevo festejo de Vinicius Junior encendió las alarmas este martes durante el partido del Real Madrid y Manchester City por los octavos de final de la Champions League. Es que el delantero, recientemente en el foco público por su fuerte polémica con Gianluca Prestianni , realizó un gesto provocador a los hinchas de los azules tras convertir un gol de penal. “Lloren, lloren, lloren” , fue la frase que lo acompañó.

Cerca de las 17 comenzó el duelo en el Etihad Stadium con el arbitraje de Clement Turpin. La ida quedó en manos de los españoles por 3 a 0. Tras 20 minutos controlados por el City, donde el Madrid lo esperaba muy cerca de su arco, una mano de Bernardo Silva cambió el panorama .

Turpin revisó la acción y vio la mano del portugués en medio de un remate que iba al arco. Cobró penal y echó al volante del equipo inglés. Fue entonces que Vinicius se decidió a patear, obtuvo su revancha con Donnarumma y marcó el 1 a 0 .

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Su festejo fue inmediato. Se acercó al córner y se apoyó sobre la bandera plantada en la esquina de la cancha mientras miraba a los hinchas del City. Realizó un gesto con sus manos como llamándolos a hablar tras el tanto, y luego corrió a la cancha. Allí vino el gesto provocador: Vinícius acercó sus manos a su cara, hizo puchero y fingió que lloraba . Inmediatamente tuvo el rechazo de la tribuna contraria.

Su gesto se suma a varias de las polémicas que lo tuvieron envuelto en la mirada pública en el último tiempo. El principal se relaciona con el episodio que protagonizó junto a Prestianni en el partido de ida del playoff de la Champions en Lisboa. Luego de que el brasileño metiera un gol, los jugadores se enfrascaron en una discusión en el medio de la cancha, donde el ex Vélez se tapó la boca para decirle algo .

Incluso cubrió su rostro con la camiseta, lo que desató el reclamo del atacante del conjunto español . Vinícius habló de un presunto insulto racista . Tras el hecho, las aguas se dividieron entre aquellos que apoyaban el reclamo de Vinícius y quienes decían que no había forma de comprobar los insultos de parte del argentino.

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Finalmente la UEFA se decidió a suspender a Prestianni por un encuentro y abrir una investigación que continúa en curso . En tanto, poco tiempo después, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , también condenó el accionar. Aseguró que si un futbolista se cubre la boca para decir algo con contenido discriminatorio, debe ser expulsado .

El gesto de Vinícius en el partido de este martes parece atribuirse nada más a las críticas que recibió en el último tiempo por sus constantes reclamos y sus fuertes tensiones dentro del Real Madrid -no solo bajó su rendimiento, sino que también se lo culpa por la vergonzosa eliminación del merengue de la Copa del Rey y la salida de Xabi Alonso tras media temporada como entrenador. Sin embargo, hay otras interpretaciones que ofrecen los hinchas.

Varios mencionaron el curioso cartel que desplegaron los hinchas de los azules en la tribuna durante la temporada pasada en el partido contra el Madrid. Decía “Dejá de llorar desconsoladamente” [ Stop Crying your Heart Out en inglés, en referencia a la canción de Oasis, la banda de los hermanos Gallagher, fanáticos del City] junto a la imagen de Rodri besando el trofeo del Balón de Oro . Algunos aseguran que este festejo es la forma del brasileño de responder a dicha provocación.

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Fuente: La Nación